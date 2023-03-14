體壇札記︱連尼加事件BBC火速跪低背後　人工是總裁2.5倍的大衛

連尼加事件猶如一場大衛與巨人歌利亞的對決，一個足球節目主持人，對戰英國廣播公司（BBC）這個僱主兼百年老店，看似必敗一方以弱勝強，連尼加（Gary lineker）被停職僅數天後，BBC宣布他在未來的周末重返崗位主持《Match of the Day》，又指會檢討公司社交媒體指引，62歲的連尼加可謂大獲全勝。

BBC今次火速「跪低」，全因行錯一步棋之餘，同時足見《Match of the Day》這節目以及連尼加本人在英國的江湖地位，加上足球界「百年一遇」難得大團結配合網民推波助瀾，令BBC不得不認低威。



連尼加被捲入風眼依然一貫淡然，在屋企附放狗散步。（Getty Images）

BBC行錯的一步棋

在言論自由的英國，連尼加因為一個稍為出位的Twitter帖文，被BBC以違反公司社交媒體指引為由暫時停職，引發軒然大波。事實上，近年網絡文化影響之下，由名人到素人的帖文為搶眼球，很多時都會出現超過火位的字眼，一眾用家早已見慣不怪。連尼加今次諷刺英國政府提出針對非法入境者的議案如「30年代德國」，雖未直接提及「納粹」這敏感詞，但當中十足十就是這意思。

連尼加的形容有點誇張，不見得有很多人贊同，一個預期中很快「沉底」的帖文，BBC竟如臨大敵將他停職，可謂一子錯，滿盤皆落索，曝露這家媒體巨人完全不諳網絡生態的弱點。

英國廣播公司（BBC）將連尼加停職引發軒然大波，最終火速「跪低」。（Getty Images）

《Match of the Day》——史上最長壽足球節目

BBC不止「唔識玩」社交媒體，還嚴重低估《Match of the Day》這節目和連尼加的江湖地位，才導致今次尷尬得不能自拔的境地。《Match of the Day》由1964年8月22日首播，至今已有近60年歷史，早已獲得健力士世界紀錄認證為全球最長壽足球節目，它的主題音樂曾獲選為最為人熟悉的電視主題音樂。

《Match of the Day》的獨特之處，在於它並非一個直播整場足球比賽的節目，只得精華片段卻能成為英國以至全球球迷心目中的王牌足球節目，全因主持人的功力和重量級嘉賓的分析。節目播放多年來至今只有5位主持人，Kenneth Wolstenholme（1964–1967）、David Coleman（1967–1973）和Des Lynam（1988–1999）三人均為記者出身，只有Jimmy Hill（1973–1988）跟連尼加同為前足球員。

連尼加主持《Match of the Day》最經典一幕，當然是他在母會李斯特城英超封王後做「找數真漢子」，赤裸上身主持節目。（影片截圖）

連尼加——BBC最高薪卻只是Freelancer

連尼加退役後，在BBC由嘉賓評述做起，為前任主持Des Lynam分析賽事。他在1999年起接棒主持《Match of the Day》，至今踏入24個年頭，為歷任主持中做得最長時間一人。他為人風趣幽默兼反應極快，加上足球知識豐富而且口才一流，一直深受大眾喜愛，就算在伊恩胡禮和舒利亞等巨星嘉賓評述之中仍毫不失色。

連尼加將本已為BBC王牌體育節目的《Match of the Day》再提升一個檔次，成為球迷每周必定追看的節目，他的人工遠遠拋離其他王牌節目的星級主持，年薪一度高達175萬英鎊，審批作為公營廣播機構的BBC預算時，曾引發國會議員不滿。至2020年跟BBC續約5年時，連尼加同意減薪40萬英鎊，135萬英鎊年薪依然冠絕BBC，就算總裁戴維（Tim Davie）2021年獲大幅加薪，連尼加年薪仍是戴維的逾2.5倍，而且他並非正式職員，僅以自由工作者（Freelance）方式受聘。

連尼加人緣極好，今次被BBC停職獲伊恩胡禮和舒利亞在內多位星級同事力撐。（BBC）

三大足球節目兩個暫停 BBC陣腳大亂

正因連尼加只是Freelancer，今次鬧出停職風波後，他堅持不受BBC職員守則制約，拒絕為批評政府言論道歉。早前一度傳出只要連尼加願道歉以及從此遵守BBC社交媒體使用準則，BBC便會「皇恩浩蕩」讓他歸隊，這家傳媒巨擘應該沒有想到，他們小小一個內部舉動、暫停一個節目主持人職務，會激發千尺浪。

無論是普羅民意、以至足球員、評述員和嘉賓主持在內足球界全體成員，甚至是BBC內部職員，罕有一致力撐連尼加，並大肆抨擊BBC，受壓的不獨是BBC總裁戴維，火燒連環船程度波及至執政保守黨，連首相辛偉誠亦開腔要求BBC盡快解決事件，令戴維為首的BBC高層節節敗退。

BBC旗下三大足球王牌節目：《Match of the Day》、《Football Focus》和《Final Score》，《Match of the Day》因連尼加被停職，引發兩大嘉賓評述伊恩胡禮和舒利亞拒絕亮相，BBC最初的如意算盤，是抽調《Football Focus》主持史葛（Alex Scott）兼任《Match of the Day》暫代連尼加，不料這位英格蘭女足傳奇同樣拒絕出鏡，甚至連《Football Focus》亦洗手不幹，令BBC陣腳大亂。

足球界罕有大團結

連尼加的江湖地位毋庸置疑，這位前世界盃金靴獎得主出名「人品好，球品更好」，職業生涯近600場比賽不要說是紅牌，連黃牌都未領過，向來在球圈深得人緣，轉任電視主持後繼續吃得開。今次被BBC「欺負」，外界一面倒支持他，伊恩胡禮、舒利亞和史葛等一眾星級同事拒絕參與上周BBC節目以示支持，成功引發骨牌效應，沒有節目主持人願意頂上連尼加，也沒有嘉賓評述或旁述員肯返工。

不少現役球員同站在連尼加一方，揚言不會接受BBC訪問，英格蘭職業球員工會（PFA）日前發聲明稱，「我們接獲通知，所有參與今天（上周六）賽事的球員均不會接受《Match of the Day》節目訪問。PFA已跟希望採取集體行動的球員溝通，作為他們的工會，我們支持所有選擇不去履行廣播工作成員或須面臨的後果。」

足球界上下極罕有集體企硬向BBC說不，最終《Football Focus》和《Final Score》在上周六、日連續兩日須暫停播放，而《Match of the Day》亦只在沒有主持、沒有嘉賓、沒有評述下，僅以現場球迷的背景聲效播放精華片段，節目大幅濃縮至只剩20分鐘，形勢比人強加上政治壓力，BBC不得不「跪低」。

連尼加結果非但不用道歉便強勢重返本周末的《Match of the Day》，BBC總裁戴維更稱將獨立檢討社交媒體指引，就算口裏否認BBC「跪低」，他們的行動已說明一切。