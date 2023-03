體壇札記︱連尼加事件BBC火速跪低背後　人工是總裁2.5倍的大衛

連尼加事件猶如一場大衛與巨人歌利亞的對決,一個足球節目主持人,對戰英國廣播公司(BBC)這個僱主兼百年老店,看似必敗一方以弱勝強,連尼加(Gary lineker)被停職僅數天後,BBC宣布他在未來的周末重返崗位主持《Match of the Day》,又指會檢討公司社交媒體指引,62歲的連尼加可謂大獲全勝。

BBC今次火速「跪低」,全因行錯一步棋之餘,同時足見《Match of the Day》這節目以及連尼加本人在英國的江湖地位,加上足球界「百年一遇」難得大團結配合網民推波助瀾,令BBC不得不認低威。



連尼加被捲入風眼依然一貫淡然,在屋企附放狗散步。(Getty Images)

BBC行錯的一步棋

在言論自由的英國,連尼加因為一個稍為出位的Twitter帖文,被BBC以違反公司社交媒體指引為由暫時停職,引發軒然大波。事實上,近年網絡文化影響之下,由名人到素人的帖文為搶眼球,很多時都會出現超過火位的字眼,一眾用家早已見慣不怪。連尼加今次諷刺英國政府提出針對非法入境者的議案如「30年代德國」,雖未直接提及「納粹」這敏感詞,但當中十足十就是這意思。

連尼加的形容有點誇張,不見得有很多人贊同,一個預期中很快「沉底」的帖文,BBC竟如臨大敵將他停職,可謂一子錯,滿盤皆落索,曝露這家媒體巨人完全不諳網絡生態的弱點。

英國廣播公司(BBC)將連尼加停職引發軒然大波,最終火速「跪低」。(Getty Images)

《Match of the Day》——史上最長壽足球節目

BBC不止「唔識玩」社交媒體,還嚴重低估《Match of the Day》這節目和連尼加的江湖地位,才導致今次尷尬得不能自拔的境地。《Match of the Day》由1964年8月22日首播,至今已有近60年歷史,早已獲得健力士世界紀錄認證為全球最長壽足球節目,它的主題音樂曾獲選為最為人熟悉的電視主題音樂。

《Match of the Day》的獨特之處,在於它並非一個直播整場足球比賽的節目,只得精華片段卻能成為英國以至全球球迷心目中的王牌足球節目,全因主持人的功力和重量級嘉賓的分析。節目播放多年來至今只有5位主持人,Kenneth Wolstenholme(1964–1967)、David Coleman(1967–1973)和Des Lynam(1988–1999)三人均為記者出身,只有Jimmy Hill(1973–1988)跟連尼加同為前足球員。

連尼加主持《Match of the Day》最經典一幕,當然是他在母會李斯特城英超封王後做「找數真漢子」,赤裸上身主持節目。(影片截圖)

連尼加——BBC最高薪卻只是Freelancer

連尼加退役後,在BBC由嘉賓評述做起,為前任主持Des Lynam分析賽事。他在1999年起接棒主持《Match of the Day》,至今踏入24個年頭,為歷任主持中做得最長時間一人。他為人風趣幽默兼反應極快,加上足球知識豐富而且口才一流,一直深受大眾喜愛,就算在伊恩胡禮和舒利亞等巨星嘉賓評述之中仍毫不失色。

連尼加將本已為BBC王牌體育節目的《Match of the Day》再提升一個檔次,成為球迷每周必定追看的節目,他的人工遠遠拋離其他王牌節目的星級主持,年薪一度高達175萬英鎊,審批作為公營廣播機構的BBC預算時,曾引發國會議員不滿。至2020年跟BBC續約5年時,連尼加同意減薪40萬英鎊,135萬英鎊年薪依然冠絕BBC,就算總裁戴維(Tim Davie)2021年獲大幅加薪,連尼加年薪仍是戴維的逾2.5倍,而且他並非正式職員,僅以自由工作者(Freelance)方式受聘。

連尼加人緣極好,今次被BBC停職獲伊恩胡禮和舒利亞在內多位星級同事力撐。(BBC)

三大足球節目兩個暫停 BBC陣腳大亂

正因連尼加只是Freelancer,今次鬧出停職風波後,他堅持不受BBC職員守則制約,拒絕為批評政府言論道歉。早前一度傳出只要連尼加願道歉以及從此遵守BBC社交媒體使用準則,BBC便會「皇恩浩蕩」讓他歸隊,這家傳媒巨擘應該沒有想到,他們小小一個內部舉動、暫停一個節目主持人職務,會激發千尺浪。

無論是普羅民意、以至足球員、評述員和嘉賓主持在內足球界全體成員,甚至是BBC內部職員,罕有一致力撐連尼加,並大肆抨擊BBC,受壓的不獨是BBC總裁戴維,火燒連環船程度波及至執政保守黨,連首相辛偉誠亦開腔要求BBC盡快解決事件,令戴維為首的BBC高層節節敗退。

BBC旗下三大足球王牌節目:《Match of the Day》、《Football Focus》和《Final Score》,《Match of the Day》因連尼加被停職,引發兩大嘉賓評述伊恩胡禮和舒利亞拒絕亮相,BBC最初的如意算盤,是抽調《Football Focus》主持史葛(Alex Scott)兼任《Match of the Day》暫代連尼加,不料這位英格蘭女足傳奇同樣拒絕出鏡,甚至連《Football Focus》亦洗手不幹,令BBC陣腳大亂。

足球界罕有大團結

連尼加的江湖地位毋庸置疑,這位前世界盃金靴獎得主出名「人品好,球品更好」,職業生涯近600場比賽不要說是紅牌,連黃牌都未領過,向來在球圈深得人緣,轉任電視主持後繼續吃得開。今次被BBC「欺負」,外界一面倒支持他,伊恩胡禮、舒利亞和史葛等一眾星級同事拒絕參與上周BBC節目以示支持,成功引發骨牌效應,沒有節目主持人願意頂上連尼加,也沒有嘉賓評述或旁述員肯返工。

不少現役球員同站在連尼加一方,揚言不會接受BBC訪問,英格蘭職業球員工會(PFA)日前發聲明稱,「我們接獲通知,所有參與今天(上周六)賽事的球員均不會接受《Match of the Day》節目訪問。PFA已跟希望採取集體行動的球員溝通,作為他們的工會,我們支持所有選擇不去履行廣播工作成員或須面臨的後果。」

足球界上下極罕有集體企硬向BBC說不,最終《Football Focus》和《Final Score》在上周六、日連續兩日須暫停播放,而《Match of the Day》亦只在沒有主持、沒有嘉賓、沒有評述下,僅以現場球迷的背景聲效播放精華片段,節目大幅濃縮至只剩20分鐘,形勢比人強加上政治壓力,BBC不得不「跪低」。

連尼加結果非但不用道歉便強勢重返本周末的《Match of the Day》,BBC總裁戴維更稱將獨立檢討社交媒體指引,就算口裏否認BBC「跪低」,他們的行動已說明一切。