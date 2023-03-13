足球熱話｜辛真高賽後貼更衣室合照引熱議　各人捧大鐘暗有所指？

阿仙奴周日（12日）作客以3：0大勝富咸，在榜首取得5分優勢，繼續保持大好爭冠氣勢。

不過賽後一張球員與職員在更衣室捧着大鐘合照的照片，卻引起網民們熱議。



助球隊在卡雲農舍球場全取三分後，辛真高（Oleksandr Zinchenko）賽後在個人Instagram上載一張球隊在更衣室的合照，並見到眾人捧着一個大鐘在前方，時針指着「2」、而分針則指着「11」。

辛真高在賽後貼出一張球員及職員們在更衣室的合照。（辛真高Instagram）

這是阿仙奴從高貝利球場年代沿用至今的標誌性大鐘，並在2010年8月換成一個更大型的版本。他們這次在照片中捧着的當然只是縮小版的複製品，而相關照片隨即引起網民熱議，討論這個大鐘的意義到底是什麼。

目前球迷們普遍認為，這是阿仙奴對於爭奪聯賽冠軍的「倒數」。

該大鐘從高貝利年代便開始沿用至今，該面看台有「The Clock End」之稱。（Getty Images）

在辛真高的貼文下，有球迷留言：「11 games 2（to） go？（還有11場比賽？）」，意指目前已經踢了27場的阿仙奴，只餘下11場比賽就能奪冠；也有球迷認為「2」是指14時，意指是球隊的第14個聯賽冠軍。（阿仙奴隊史曾贏過3次英超冠軍以及10次甲組聯賽冠軍）

此外，也有球迷認為「2」的意思是指還剩下兩個月，因為今季的英超煞科日是在5月28日。

阿仙奴今季戰績彪炳，在榜首已領跑多時。（Getty Images）

目前阿仙奴以66分排在英超榜首，曼城則以61分位列第2，而排第3的曼聯因面對榜尾的修咸頓悶和失分，目前只得50分，故今屆英超冠軍基本上只是兵工廠與藍月亮之爭。