英超｜卡斯米路又領紅被罰停賽4場　坦赫格直斥球證執法尺度不一

卡斯米路一記看似普通的攔截，從VAR慢鏡看到鞋底踩中對手，球證安東尼泰萊認為是嚴重犯規，結果由黃變紅，這名巴西中場大將今季第2度直接領紅，卡斯米路離場時黯然神傷，流下男兒淚，同鄉隊友安東尼立即上前抱緊處理。

曼聯主帥坦赫格賽後維護卡斯米路的同時，並炮轟球證執法尺度不一。



曼聯在奧脫福迎戰護級分子修咸頓，上半場中段迎來今仗的轉捩點，中場大將卡斯米路向修咸頓的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）飛鏟攔截，球證安東尼泰萊第一時間出示黃牌，但其後VAR介入，泰萊再走向場邊觀看慢鏡重播。卡斯米路連消帶打，先踢中皮球，隨後他的鞋底踩中艾卡拉斯的腳脛，安東尼泰萊認定是嚴重犯規，故此向卡斯米路出示紅牌。

從慢鏡看見，卡斯米路明顯踩中對手的腳脛。（Twitter截圖）

卡斯米路領紅後，難掩失望之情，第一時間雙手掩臉，更流下男兒淚，隊友安東尼隨即安慰同鄉。這名曼聯中場大將的去勢是「去波」，而非有心傷害對手，但奈何正正踢中對方腳脛，也只好接受現實，不少修咸頓球員也明白他不是有心，暫時放下敵我之分，上前安慰卡斯米路。

十人應戰的曼聯，下半場有般奴費南迪斯的攻門中柱彈出，結果與修咸頓互交白卷，各得1分，以50分續居聯賽榜第3位。

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卡斯米路離場時一面失望。（Getty Images）

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英超上陣19場兩次做「紅牌阿姑」 坦赫格：唔係茅

繼上月初對水晶宮後，卡斯米路再一次直接領紅被逐，短短為曼聯在英超披甲19場，一個多月內兩度變成「紅牌阿姑」。曼聯主帥坦赫格賽後出言力撐，直言這名巴西國腳是勇而不茅，「他（卡斯米路）是勇悍的球員，但不是『茅柴』，過去超過500場歐洲賽事已證明這一點，他顯得十分失望。當所有動作變成定格時，一切都會放大，但懂得足球的人就會懂得區分，什麼是有心（犯規），什麼是勇悍。」

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卡斯米路又領紅被逐，獲主帥坦赫格力撐。（Getty Images）

坦赫格：執法尺度不一

維護卡斯米路的同時，坦赫格亦斥英超的執法尺度不一，「英超球證的尺度不一致，令我們無所適從，卡斯米路兩次的紅牌亦有爭議，就如昨日李斯特城對車路士的聯賽，VAR也沒有介入有爭議的判決，但今日卻介入了。」

般奴費南迪斯在禁區內被踢跌，以及貝拿高卓普（Armel Bella-Kotchap）的疑似手球，VAR同樣沒有表示，坦赫格指球證影響今仗戰局，並直呼：「咁明顯手球點樣唔係12碼？」

般奴費南迪斯禁區內被踢跌，球證並沒有任何表示。（Getty Images）

卡斯米路今季第2度直接領紅，他將會被罰停賽4場，將錯過下周的足總盃8強，以及另外3場聯賽，將於4月15日對諾定咸森林一仗中回歸。

卡斯米路將錯過的賽事：



3月19日：主場對富咸（足總盃8強）

4月2日：作客對紐卡素（英超）

4月5日：主場對賓福特（英超）

4月8日：主場對愛華頓（英超）

