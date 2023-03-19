港足友賽決選22人　陳俊樂成唯一落選外流內地球員　3人首度上榜

香港足球代表隊將於周四（23日）及下周二（28日）先後友賽新加坡與馬來西亞，足總今（19日）公布主教練安達臣的決選名單。



港隊今月國際賽期，會先於3月23日主場迎戰新加坡，至3月28日再作客馬來西亞。主教練安達臣上月底曾公布34人初選名單，經一輪觀察後再於今日決選22人。

外流西班牙皇家伊倫聯的陳晉一將留在當地練習，早前已肯定不會返港，與受傷的港蘇混血兒鐘樂安一同落選。

令人意外的是，北上內地發展的6名球員中，只有陳俊樂名落孫山；而傑志兩名中堅羅素、周緣德、能踢翼衛的費蘭度，同樣沒有入圍。其餘被剔出名單的包括東方亞歷斯祖、理文余煒廉、迪高、顏樂楓，及冠忠南區翼鋒簡嘉亨。

港足將於今月底友賽兩場。（HKFA）

值得一提，今次友賽名單中包括3名首度被大港腳徵召的「新丁」，如傑志中場顏卓彬、翼鋒潘沛軒與東方小將黃皓雋，他們與和富大埔守門員謝家榮，有望於這次國際賽期上演地標戰。而早前受官司纏身的中場陳肇鈞，則繼續榜上有名。

港隊明天起會在將軍澳足球訓練中心操練，周三轉往旺角場進行賽前練習；首場比賽翌日重返足球中心訓練兩天，至26日啟程前往馬來西亞，在當地只會在比賽場地、馬來西亞球會柔佛主場蘇丹依布拉欣體育場練習一課，並於29日返港。

港足決選名單如下：



守門員：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：勞烈斯(大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、艾里奧(傑志)、徐宏傑 (理文)、茹子楠(梅州客家)、李毅凱(南通支雲)、梁諾恆(淅江隊)



中場：胡晉銘 (東方)、黃洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威 (理文)、陳肇鈞(晉峰)



前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)

