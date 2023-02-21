港足3月作客馬拉　初選名單有新面孔　前U23球員醉酒風波後首入圍

香港足球代表隊下月國際賽期會進行兩場友賽，其中一場更會作客馬來西亞，足總今（21日）公布相關初選名單。



去年9月在主場兩鬥緬甸，分別錄得1勝1和的港足，相隔半年後終再迎來比賽。港隊將於下月國際賽期兩度出戰——先於3月23日友賽，但據足總公布，相關比賽對手、地點、時間依然未定；而到3月28日，港隊會作客由前港足主教練金判坤帶領的馬來西亞。

世界排名145位的馬來西亞，去年6月便曾在主場2：0擊敗港隊；今年1月於東盟錦標賽四強首回合，更曾試過小勝東南亞勁旅泰國。

港隊對上一次比賽在去年9月，於香港大球場友賽緬甸。（資料圖片／李澤彤攝）

港隊在主教練安達臣帶領下，下月20日會展開集訓，安帥同時公布34人初選名單，甚有驚喜。守門員方面，冠忠南區的伍瑋謙意外落選，標準流浪梁興傑再度入圍；而和富大埔的謝家榮，與同樣曾因紀律問題被禁入選港隊一年的前港足U23成員陳晉一、潘沛軒，都獲得徵召。

另外，多位外流內地的球員都榜上有名，如勞烈斯、茹子楠、李毅凱、陳俊樂、安永佳；自由身的後衛謝家強則落選，相反，已久未披起港隊戰衣的羅素重返大軍。而今季加盟東方的蘇格蘭香港混血兒鐘樂安、傑志中堅周緣德、中場顏卓彬、東方翼鋒黃皓雋均首度入選大港腳。

港足34人初選名單如下：



守門員：梁興傑(標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保 羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：勞烈斯(大連人)、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅素、費蘭度、周緣德、艾里奧(傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠(梅州客家)、李毅凱(南通支雲)、陳晉一(皇家伊倫聯)、梁諾恆(淅江隊)



中場：胡晉銘 (東方)、陳俊樂(廣州城)、黃洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、迪高、顏樂楓、黃威 (理文)、陳肇鈞(晉峰)



前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、簡嘉亨(冠忠南區)

