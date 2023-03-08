港足主帥望梯隊改心態　亞運超齡球員有人選　歐洲小將正申請護照

香港足球代表隊未來一年迎接多項大賽，9月將接連參與U23亞洲盃外圍賽跟亞運的港足U23周三（8日）率先開操。

港足主教練安達臣要求年青球員態度更加積極，並坦言小將們仍有機會成為明年亞洲盃決賽周一員。



港足U23今月24至26日將赴新加坡出戰「魚尾獅盃」（Merlion Cup），跟新加坡、馬來西亞或柬埔寨的U22代表隊交手，備戰今年9月初舉行的U23亞洲盃外圍賽（2001年或之後出生的球員適齡），兩項賽事將同由司徒文俊領軍；而9月底舉行的亞運（1999年或之後出生的球員適齡），則由港足主教練安達臣帶隊。

港足U23對上一次國際賽已是2021年10月，司徒文俊指球隊疫情下比東南亞對手缺乏比賽，今次主要想讓球員汲取更多經驗，「踢出表現及進步，比賽果更重要。」

余在言等數名U23球員，過去一年都曾入選大港腳。（袁志浩攝）

U23球員余在言、伍瑋謙、趙聡悟等都曾入選大港腳；相反，成年隊這次徵召了本屬U23的黃皓雋。

安達臣透露，因考慮到明年初舉行的亞洲盃決賽周，希望讓更多球員能展示自己的能力，「如果把他們召到大港腳，他們反而沒有上陣時間。我跟這班球員說，他們仍有機會敲響去卡塔爾（亞洲盃決賽周）的大門，但要先向我證明，他們是全港最好23位球員之一。」

今次港足U23將由司徒文俊（右）領軍，但安達臣會帶隊參戰亞運。（袁志浩攝）

自安達臣於2022年上任後，港足U20、U17分別出戰國際賽及兩個年齡層的亞洲盃外圍賽都未嘗一勝，甚至敗於老撾及東帝汶。這位挪威籍教練認為情況不能接受，「我們要開始贏，否則一直輸，我們可以結束青年隊了，沒有未來。」

他明言球員態度要更專業，並自我要求更多，「我問他們一日會花多少時間在足球上，有人答我兩小時，但我當年在歐洲一日練8小時。還有，他們搶波在敵人一米附近就停下來，而不是抱着『殺人』的心態去搶，如果他們不明白這種態度，就不會進步。」

安達臣要求港足青年球員態度要更積極。（袁志浩攝）

今次大軍球員同適齡參與今年杭州亞運，安達臣承認部份人屆時亦會獲徵召，而他計劃以外流內地球員作為3名超齡球員的人選，「如果他們獲放行，我會因應那些位置最有需要而決定。現在我們進攻線上有孫銘謙等前鋒，選擇明顯比中後場球員多。」

另外，他又表示陳晉一將留在西班牙練習，缺席大港腳今月兩場友賽；北上落班的港將如沒受傷，屆時將會如期歸隊。「我們有一位在歐洲的18歲球員，正申領特區護照，若今月未成事，希望6月能公布他的名字。他現在仍非球星，但希望將來會是。」