港足｜艾華趕及入籍獲補選　2015年來港效力南華　終領得特護

香港足球代表隊在今個國際賽期會先後友賽新加坡及馬來西亞，並已在周日（19日）公布22人決選名單，但足總周一（20日）宣布，補選趕及入籍的冠忠南區翼鋒艾華。



來自喀麥隆的艾華現年31歲，他在2009年便已到亞洲發展，先在中甲廣東日之泉效力，到2015年來港赴前班霸南華落班，當時一加盟便有好表現。2017年南華退出港超，艾華也轉會香港飛馬。他在2021/22球季在次一級的港甲落班效力高力北區，但在今季重返超聯，並成為南區的攻重心，去年終於來港滿七年，在2022年4月申領永久居民身份後，亦開始申領特區護照，並趕及在今個國際賽期入籍。

艾華（右）首次獲選入港隊大軍。（資料圖片／袁志浩攝）

港足今個國際賽期會先後友賽新加坡及馬來西亞，先在今周四（23日）先在旺角場主場迎戰新加坡，再在28日到馬來西亞新山作客由前港足主帥金判坤領軍的大馬。

港足23人名單：



守門員：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：勞烈斯(大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、艾里奧(傑志)、徐宏傑 (理文)、茹子楠(梅州客家)、李毅凱(南通支雲)、梁諾恆(淅江隊)



中場：胡晉銘 (東方)、黃洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威 (理文)、陳肇鈞(晉峰)



前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華(冠忠南區)

