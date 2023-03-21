玻利維亞聯賽驚現42分鐘超長補時　本世紀最長足球比賽球證遭停賽

玻利維亞甲組足球聯賽一場補時長達42分鐘的比賽，成為網民熱話。

柏馬科亞體育會（Atlético Palmaflor）上周二（14日）以3：2擊敗邦明（Blooming）的比賽中，主球證給予42分鐘超長補時，令比賽長達132分鐘，最終他及整個執法團隊合共6人遭停賽。



比賽進行到第82分鐘，主隊柏馬科亞體育會憑Gilbert Alvarez的入球將比數領先至2：0，這時他們還以為勝利已手到拿來。

隨後邦明在法定時間結束前4分鐘追回一球，然而球證竟足足花去17分鐘來判斷這球有沒有越位。比賽被逼長時間暫停，超長補時亦在所難免。按照慣例，既然判決花去17分鐘，那正常補時再加上這17分鐘，20分鐘左右的補時亦不難理解——但球證最後竟表示補時30分鐘。

球證及VAR團隊判斷其中一個疑似越位的入球，花去足足17分鐘。（Youtube截圖）

雖然邦明有球員因為侵犯龍門而領紅離場，但球證在查看過程中又經歷一段VAR，讓主隊更怒不可遏的是，他們在補時的第24分鐘被對手追和成2：2。

滂沱大雨讓球場充滿積水，從影片中可見，進入至補時階段之後，球員每踏一步都能見到大片水花濺出，加上不尋常的長時間補時等因素，使得這場比賽混亂非常。

大雨幾乎讓球場被「淹沒」。（Youtube截圖）

在此情況下，雙方球員踢得愈發暴躁，邦明在追和後僅4分鐘，又有一名球員因粗暴攔截而領紅，兩隊更因此爆發衝突。

邦明在補時第28分鐘有第2名球員領紅。（Youtube截圖）

但比賽並沒有在補時第30分鐘結束，打少兩人的邦明在比賽中自然陷入被動，柏馬科亞體育會在補時第38分鐘攻入致勝一球，以3：2擊敗對手全取3分，最後比賽延長至補時42分鐘才「收科」，雙方在大雨中足足踢了132分鐘。

比賽重要事項的發生時間相當「超現實」。（sofascore.com截圖）

賽後邦明在官方Twitter中抱怨「第三個半場結束」，並表示球員在這種情況下長時間作賽，無疑會增加受傷風險。

「令人尷尬的球證再次成為比賽的主角，他們給予過長的補時讓球員受傷風險增加，完全破壞了我們球員應得的結果。」邦明在貼文中寫道，他們補充會讓法律代表向足總投訴。

另一方面，勝出的柏馬科亞體育會同對球證表現不滿意，認為這次補時讓球隊落敗的機會大增。球會主席Evo Morales不滿：「雖然球證猶豫的表現惹來爭議，但我們很高興球隊擊敗邦明。我們對今次比賽過程感到遺憾，並會就球證今次過份地延長比賽要求檢討。我們也不願意認為他們是想讓柏馬科亞體育會落敗。」

外媒報道，目前已確認玻利維亞足總將涉事主球證Julio Fernando Gutierrez和今仗另外5名球證停賽，正收集證據及徹查事件。

涉事主球證Julio Fernando Gutierrez，今場比賽共補時42分鐘。（Youtube截圖）

不過今次並非足球史上最長補時，在1894年9月1日，新特蘭對陣打比郡的比賽中，因為球證遲到，雙方在當地後備球證的吹罰下作賽，上半場結束後新特蘭以3：0領先，但正式球證到達後竟詢問打比郡是否願意重賽，他們同意後雙方從0：0重新開始，最後雙方一共踢了「三個半場」，但最後打比郡以0：8輸掉該場比賽。

此外，據dw.com報道，2019年9月3日，加沙地帶超級足球聯賽（Gaza Strip Premier League）Shabab Khanyounis對Ittihad Khanyounis的比賽中，因球場燈光故障而被逼中止，最後補時42分鐘，報道形容此次補時「肯定會進入健力士世界紀錄」。