球迷歐霸賽事襲擊西維爾門將　被禁足燕豪芬主場40年︱足球熱話

球迷衝入球場事件屢見不鮮，荷蘭球會PSV燕豪芬對一名在歐霸賽事襲擊西維爾門將迪米杜域（Marko Dmitrovic）施以重罰，禁止他踏足主場館40年。



荷蘭球會PSV燕豪芬對一名在歐霸賽事襲擊西維爾門將迪米杜域施以重罰，禁止他踏足主場館40年。（路透社）

2月24日歐霸附加賽首回合，PSV燕豪芬在飛利浦球場（Philips Stadium）領先2：0，完場前一名20歲球迷衝入球場，一拳擊向迪米杜域面部。迪米杜域遂還擊將對方摔在地上，直到保安人員把他帶走。

燕豪芬指出，入侵者本身正受全國球場禁令限制，被荷蘭足總禁足所有足球場至2026年，不應出現在案發現場，但他以一張朋友購入的門票入場。襲擊迪米杜域事件令他被判監3個月，並禁止踏入飛利浦球場鄰近範圍兩年，惟燕豪芬認為仍不足夠，宣布禁止他踏入飛利浦球場40年，而且正研究向他索償相關損失。歐洲足協就事件展開紀錄聆訊，預料會向燕豪芬施以巨額罰款。

那場歐霸賽事，迪米杜域受襲後能繼續作賽，西維爾雖作客負0：2，但之後返回主場贏3：0，總比數3：2晉級。這支6屆歐霸盟主16強擊退費倫巴治後，8強會面對英超球隊曼聯。