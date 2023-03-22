WBC棒球｜大谷翔平VS查奧特決賽怪物巔峰對決　日本勝美國封王

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽是美國對日本的夢幻對決，比賽由頭至尾均張力十足，完場前更上演日本隊長大谷翔平對美國隊長查奧特（Mike Trout）的兩大怪物對決。

投手丘上的大谷翔平成功三振天使隊友查奧特，領日本3：2擊敗美國，第3次在WBC封王，他大熱榮獲賽事MVP。



日本監督栗山英樹如賽前所言，派出效力橫濱DeNA海灣之星的今永昇太擔任正選投手，美國隊則為亞利桑那響尾蛇的Merrill Kelly。兩投手第一局成功壓制對方打線，均只有一人上壘。

第二局上半美國隊率先發難，端拿（Trea Turner）轟出全壘打助美國領先1：0，連續3場打出全壘打之餘，也是他今屆經典賽的第5支，追平韓國球手李承燁單屆全壘打紀錄。

端拿擊出今屆第5支全壘打，追平賽事單屆最多全壘打紀錄。（路透社）

「村神」全壘打追平 日本錯過滿壘良機

美國領先優勢在攻守轉換後隨即消失，上場打出「再見安打」助日本反勝、有「村神」之稱的村上宗隆，甫上場便直接敲出全壘打，助日本追和1：1。

隨後岡本和真與源田壯亮都獻出安打，美國在滿壘危機之下換入投手Aaron Loup，日本隊第一棒努特巴爾（Lars Nootbaar，日本姓名榎田達治）打出一壘犧牲滾地球，跑者回本壘得分。日本二出局的情況下，二、三壘有人，但下一棒打者因高飛球出局而終結本局進攻，日本在大好形勢下僅添1分，領先2：1。

第三局美日雙方都更換投手，持續壓制對手打線，日本在四局下半憑岡本和真的全壘打再得一分，優勢擴大至3：1。此後兩隊的後備投手均有優異表現，比數一直保持至八局上半，Kyle Schwarber在達比修有手上擊出全壘打，將比數追至2：3。

上場比賽打出再見安打的村上宗隆（55號），今仗再獻出一發全壘打。（路透社）

第九局「怪物對怪物」巔峰對決

這場美日大戰去到關鍵的第九局，才是高潮所在——日本換上打投雙絕的「二刀流」隊長大谷翔平當終結投手。他登板後雖以四壞球保送首名打者，但隨即雙殺對手，取得兩出局。此時輪到美國隊長、同時也是大谷的洛杉磯天使隊友查奧特（Mike Trout）上場，兩大怪物合演一場精彩對決。

大谷翔平首球投出壞球後，即回敬一球時速逾160公里的好球，之後僅僅偏出好球帶的快速球被查奧特目送，球數暫為1好2壞。他隨即再投出一記正中的高速球讓對手揮空，雖然一記暴投讓球數變成2好3壞，但關鍵一球大谷翔平投出精準的高速滑球引到查奧特出手揮空，三振強敵贏得比賽。

日本事隔14年再度贏得世界棒球經典賽冠軍，第3次在這項賽事封王。有網民評論說「這晚是棒球的勝利」，認為這場比賽是世上最佳兩支球隊對決，同時也在最出色兩球員對壘下結束。

「獲得最好的結果，真是太好了。」大谷翔平在賽後接受訪問時表示。「這裏（世界冠軍）是我夢寐以求的地方，我真的很高興。」

記者說到成為世界第一後，日本棒球正受世界注目時，大谷翔平表示希望能透過今次優勝，讓日本以外的其他國家更喜歡棒球。

日本隊今屆連同小組賽7戰全勝，今仗負責「守尾門」的大谷翔平大熱當選賽事MVP，他今屆共23次站上打席獻出10支安打，打率高達.435，留下4支2壘打、1支全壘打、8打點（RBI）的佳績。投球方面亦有精彩表現，本屆大賽3度登板，共投9又3分2局僅失2分，防御率1.86，日媒形容他「以壓倒性戰績，毫無疑問地贏得MVP殊榮」。