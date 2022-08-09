英冠︱曼聯目標前鋒後場狂轟60碼金球　與碧咸經典入球相提並論

撰文：吳慕兒
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屈福特今季降回英冠作賽，備受多支豪門球會注視的前鋒沙亞（Ismaila Sarr）再有驚人演出，聯賽對西布朗一戰，趁對手門將不覺，在己方後半場大腳一抽，轟入一記超級遠程炮。
剛巧他去年夏天曾獲曼聯出價收購，令不少人拿他這個入球與紅魔鬼名將碧咸的成名金球相提並論。

沙亞（右）英冠聯賽轟入一記60碼超級遠程炮。（Getty Images）

今季降班英冠的屈福特，聯賽作客西布朗，上半場12分鐘出奇不意地先開紀錄。當時隊友卡夫卡特（Craig Cathcart）在後防左路頭槌解圍，沙亞在後場近中圈位置接應。

當時沙亞身邊有一個西布朗球員看守，大概以為離門60碼，根本無可能起腳，沒有追上去，結果鑄成大錯。

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沙亞60碼遠程炮連環圖：

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沙亞在己方後場控定皮球後，轉身面向對手龍門方向，發現沒有對手埋身，很可能同時察覺西布朗門將畢頓的企位太出，於是推順兩步後大腳一抽，皮球直飛西布朗大門，進入禁區後正好在畢頓上方飛過，繼而墜入球門內。

這記笠射拋物線剛剛好，令畢頓欲救無從，只能無助地目送皮球入網，構成新經典金球的見證人和不幸組成部分。較為可惜的是，西布朗及後追成平手，最終雙方踢成1：1打和，金球未能為屈福特全取3分。開季頭兩輪賽事，屈福特暫時1勝1和。

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沙亞金球去片：

不少網民認為，沙亞這記入球是普斯卡斯獎有力競爭者，更多人拿它來跟碧咸成名作——1996年曼聯對溫布頓一戰，萬人迷在半場線笠射入網的經典金球來比較。

有人覺得它是碧咸那記金球以來的最佳入球，可能由於途程更遠，很多球迷甚至聲稱沙亞的入球難度和精彩程度更在碧咸那球之上，也有人開玩笑說，「沙亞那記碧咸式入球，令曼聯出5000萬英鎊收購他。」24歲的沙亞近季曾與利物浦、曼聯等大球會扯上關係，他的經理人曾爆料，指去年夏天沙亞幾乎加盟曼聯，只是最終未能成事。

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