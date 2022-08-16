足球熱話｜荷甲完美複製閃電一擊　答謝般尼茅夫啟發獲Meme圖回應

中圈開波4腳傳球，輕鬆撕破防線，單刀埋門，般尼茅夫上季在英冠曾經組織了一個如此精妙的入球。令人意想不到的是，在周日的荷甲，鹿特丹斯巴達「抄功課」，複製了幾乎一模一樣的入球。斯巴達賽後在社交網站分享入球片段，並答謝般尼茅夫的啟發。



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周日鹿特丹斯巴達主場對阿爾克馬爾的荷甲，開波8秒鐘就出現入球，主隊組織精妙，由中圈開波起計，只用4腳傳球，便製造了單刀機會。當斯巴達在中圈短傳3腳期間，左翼雲古奧（Vito van Crooij）高速跑向對方腹地，丹麥中場尤尼斯南尼（Younes Namli）看準機會，第4腳放長傳，造就雲古奧單刀扭過門將射入，為主隊開紀錄。儘管這個入球殺阿爾克馬爾一個措手不及，但斯巴達最終未能贏波，全場輸2：3。

兩個入球直接比較，上圖為般茅，下圖為鹿特丹斯巴達。（Twitter）

斯巴達賽後透過社交網站表示，這套突擊入球戰術，意念來自般尼茅夫。般尼茅夫上季在英冠對富咸的比賽中，下半場中圈開波，便以幾乎一模一樣的走位及傳球，由比寧助攻蘇蘭基單刀射入，最後那場般茅作客與富咸踢成1：1。般茅及富咸今季都升上英超。

斯巴達多謝般茅的啟發，般茅則以一張「蜘蛛俠互指」的Meme圖回應。（Twitter）

斯巴達在社交網站分享一段由這兩個入球合併的片段，讓網民可以清楚見到兩個入球是多麼相似！斯巴達還多謝般茅的啟發，般茅則以一張「蜘蛛俠互指」的Meme圖回應。