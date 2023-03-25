歐國外｜盧卡古帽子戲法助比利時挫瑞典　伊巴謙莫域破最年長紀錄

進入國際比賽日，剛經歷換帥及世界盃種種是非的比利時，今仗歐國盃外圍賽首戰遇上瑞典。

不過在卡塔爾世界盃連環失機成球迷笑柄的盧卡古（Romelu Lukaku），今仗個人大演帽子戲法，「用表現說話」助球隊以3：0大勝瑞典。



日前比利時宣布陣中大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）接替宣布退出國家的夏薩特（Eden Hazard），成為「歐洲紅魔」新任隊長，這一點可謂眾望所歸，沒人會反對。

奇雲迪布尼日前接替宣布退出國家隊的夏薩特，成為比利時新任隊長。

不過引來不少網民熱議的是，在世界盃生死戰上連環失機、導致比利時出局的盧卡古竟被任命為副隊長。

比利時甫開賽便不斷進攻，並在瑞典禁區內多次製造驚險鏡頭。比賽第35分鐘，盧卡古接應隊友傳中，頭鎚頂入遠柱「網仔」先開紀錄。

盧卡古入球後的慶祝動作似有深意。（Getty Images）

盧卡古在49及82分鐘再在門前撞射破網，個人上演帽子戲法助比利時以3：0擊敗瑞典，同時他在「歐洲紅魔」的入球數增添至71球，比隊史第2的夏薩特多38球，入球比率高達0.65。

於世界盃表現遭詬病的盧卡古，今季在球會亦表現不佳，他在意甲上陣15戰僅入3球。早前國際米蘭行政總裁馬路達（Giuseppe Marotta）確認他在球季完結後會回歸車路士，更表示這名前鋒「無法找回他所需要的最佳狀態，不是我們過去幾年所見到的那個盧卡古。」

盧卡古今季在國際米蘭表現未如理想。（Getty Images）

今場全取三分後，比利時近15場歐國盃外圍賽全勝，而且自2015年6月以0：1不敵威爾斯後，至今33場外圍賽均保持不敗。

伊巴謙莫域打破最年長紀錄

今場比賽的另一大焦點，是伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）第73分鐘後備入替。他今場雖無建功，但以41歲172日高齡，打破歐國盃外圍賽史上最年長球員上陣紀錄。此前這項紀錄由索夫（Dino Zoff）保持，當時這名意大利門將在1983年以40歲90天年紀出戰。

伊巴謙莫域打破歐國盃外圍賽最年長球員上陣紀錄。（Getty Images）

如果瑞典能在今次F組出線，而伊巴謙莫域屆時亦出場的話，那他將會打破「睡褲門將」基拿利（Gabor Kiraly）所保持的歐國盃最老上陣紀錄（40歲74天）。