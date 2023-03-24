歐國外｜C朗拿度破紀錄之夜領軍大勝　單刀失機食詐糊照梅開二度

197場，是C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在國際賽的披甲次數，正式成為史上國際賽上陣最多的球員。這名38歲的葡萄牙球星領軍出戰歐國盃外圍賽，主場4球輕取列支頓士登，旗開得勝的同時，C朗同時梅開二度，雙喜臨門。



馬天尼斯（Roberto Martinez）接掌葡萄牙的首場國際賽，在歐國盃外圍賽J組對列支頓士登，葡萄牙依然精銳盡出，38歲的C朗拿度繼續以隊長身份領軍正選登場，配合祖奧菲歷斯﹑般奴費南迪斯及貝拿度施華等英超兵攻堅。

38歲C朗拿度世盃後未言退 再入選葡萄牙國家隊 有望再改寫紀錄

C朗破紀錄在望 曾考慮退出國家隊：不是離開的好時機｜歐國外

馬天尼斯首度領軍，即使面對列支頓士頓也盡出主力。（路透社）

C朗單刀失機食詐糊照梅開二度

世界排名198位的列支頓士登，面對葡萄牙星光熠熠的鋒線當然難以招架。開賽8分鐘，簡斯路頂區頂勁射，稍稍省中人後改變方向入網，為葡萄牙大勝掀起序幕。C朗其後接應簡斯路的妙傳，可惜單刀情況下「炒波底」高出。

葡萄牙直至換邊後再添紀錄，簡斯路右路落底地波傳中，對方守將未能清跪解圍，貝拿度施華地波破網，47分鐘領先至2：0。簡斯路彷彿成為今仗葡萄牙的進攻泉源，這名外借至拜仁慕尼黑的翼衛右路再發難，殺入禁區被拉跌，球證直指12碼點，C朗拿度51分鐘操刀一射中鵠。C朗其後時間在禁區內食詐糊，直至63分鐘，在禁區頂主射罰球，直接勁射破網，63分鐘錦上添花，結果葡萄牙大勝4：0，首場歐國盃外圍賽旗開得勝。

C朗分別以12碼及罰球梅開二度。（路透社）

C朗拿度今仗正選上陣，是他史上第197次代表葡萄牙披甲，成為史上國際賽上陣最多的球員。C朗破紀錄之夜梅開二度，他自2004年以來，連續20年每年亦為國家隊建功，而他的國家隊生涯累積120球。

C朗拿度在破紀錄之夜梅開二度，笑逐顏開。（路透社）

C朗拿度其後在社交網站發文，直言破紀錄兼有進賬，感覺超正，「再度為國家隊披甲並取得入球，加上在對我別具意義的球場，這個感覺十分好，我為成為史上最多（國際賽）披甲球員而自豪。」