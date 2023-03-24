歐國外｜勞基梳爾極速被逐曼迷勁興奮　女歌手唱英國國歌嚇親人

歐洲國家盃外圍賽C組，上演上屆決賽翻版，由意大利主場對英格蘭必定是焦點所在，結果英軍復仇成功，以2：1力克意大利。

除了哈利卡尼榮升英軍史上入球王外，勞基梳爾末段極速兩黃一紅被逐，間接令菲爾科頓成為犧牲品，但曼聯球迷卻對紅牌大感興奮。



英格蘭與意大利上演上屆歐國盃決賽，結果英軍今仗成功復仇，迪格蘭賴斯與哈利卡尼在上半場各建一功，即使被列迪古（Mateo Retegui）下半場扳回一城，英格蘭依然力保2：1的勝局。

歐國盃球評｜英格蘭險勝意大利 修夫基硬頸續用馬古尼幾鑄成大錯

哈利卡尼今仗攻入12碼，榮升英格蘭史上入球王。（Getty Images）

即使英格蘭報捷，但下半場卻飽吃驚風散，末段更打少一人。勞基梳爾（Luke Shaw）在78分鐘因拖延時間而被罰黃牌，其後曼聯隊友哈利馬古尼回防時被踢跌，他倒地良久，梳爾只好補回空位，更在情急下落腳踢跌列迪古，球證猶疑後再出示黃牌，僅54秒連取兩面黃牌，不足1分鐘被逐。

勞基梳爾踢跌列迪古，領取今場第2面黃牌。（Getty Images）

英格蘭主帥修夫基今次反應甚快，隨即換入捷比亞堵塞左閘的位置，卻犧牲了入替12分鐘的菲爾科頓，這名曼城翼鋒其後坐在場邊，愁眉深鎖，當然不會感到高興。

菲爾科頓與修夫基同樣開不了心，勞基梳爾必定錯過對烏克蘭的賽事，換言之他的國際賽期提早完結，這一點卻令不少曼聯球迷大感高興，事關他可以無病無痛歸隊，繼續為紅魔鬼的「四冠王」出一分力。「曼迷」們紛紛在社交網站表達興奮之情，其中一個貼文上載了坦赫格振臂拍掌的片段，笑指他對梳爾領紅感自豪。

僅踢10多分鐘即被換走，菲爾科頓當然無癮。（Getty Images）

在今仗開賽前已有小插曲，球場奏起英國國歌天佑國王（God Save The King），並由一名女歌手領唱，當她一開聲時，音調已平時為低，竟然連歌詞都唱錯，英軍球員露出一面狐疑。這名女歌手繼續唱下去時，拍子也有出錯，英軍職球員只好不慌不忙繼續唱。這片段在網上瘋傳，不少網民笑言這是史上最差的英國國歌。