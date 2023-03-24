歐國盃球評｜英格蘭險勝意大利　修夫基硬頸續用馬古尼幾鑄成大錯

哈利卡尼射入一記12碼，以54球成為英格蘭史上的入球王，只是他的慶祝派對，差點給主帥修夫基破壞掉。修夫基不知何解硬是要派哈利馬古尼上陣，後者今仗犯錯令球隊被追回一球；英格蘭下半場的保守踢法，則是勞基梳爾兩黃一紅的根源；幸而，英格蘭最終還是以2：1作客擊敗意大利，取得2024歐洲國家盃外圍賽首場勝仗。



迪格蘭賴斯（白衣4號）藉一次角球攻勢，為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

英格蘭上半場表現出色，3名中場比寧咸、迪格蘭賴斯及加雲菲臘斯互相補位，很有默契，多番反搶成功，令球隊的攻勢不斷，至13分鐘更藉一次角球攻勢，由賴斯混戰中先開紀錄。至44分鐘，主隊守將迪羅倫素犯手球，卡尼操刀中鵠，不單助球隊領先2：0，而且其個人國家隊入球亦增至54球，撇下了入了53球的朗尼，獨佔英格蘭史上神射手寶座。卡尼在一分鐘後還差點貢獻助攻，只是基亞利殊接應其橫傳施射，竟告斜出。

哈利卡尼射入國家隊第54球，成為英格蘭歷來的射手王。（Getty Images）

易邊後卻是另一個世界，英格蘭近乎沒有進攻意欲，有效傳到對方三閘線附近的攻勢絕無僅有，兩邊閘位基爾獲加及勞基梳爾更因拖延時間領黃，埋下梳爾被逐的伏線。馬古尼及後犯錯，則導致了失球。當時他從後場控球，遲遲未傳出皮球，結果被對手力逼下傳失，他立即衝前攔截，結果不單犯規領黃，意大利前鋒列迪古（Mateo Retegui）更把握其遺下的空位，於56分鐘輕鬆射入。

首次獲意大利徵召的列迪古，把握馬古尼犯錯甩位，在禁區內輕鬆射入。（路透社）

23歲的列迪古在阿根廷出生，現效力阿甲堤格雷，其外公來自意大利，因此可代表意大利出戰，今次是他首次獲文仙尼徵召，結果第一次披甲不單以正選上陣，還取得了入球。

梳爾在80分鐘再領黃牌，馬古尼也有一定責任。馬古尼在由守轉攻時被對方踢跌，但臥地良久遲遲沒有起來，結果到意大利搶回控球權策動反擊，梳爾唯有犯規阻止對手的進攻。多打一人的意大利及後瘋狂進攻，但面對龜縮的客軍始終無法多入一球，卒以1：2飲恨；意大利上一次在主場輸給英格蘭，已是1961年的事。

哈利馬古尼頂上功夫一流，可能是修夫基繼續起用他的原因。（Getty Images

修夫基雖然取得帶領英格蘭第50場勝仗，但他繼續起用馬古尼卻值得商榷，無疑該曼聯中堅頂上功夫一流，但一來在球隊已鮮獲正選，狀態成疑，二來不時會犯腦筋上的錯誤，今場失誤便令球隊飽吃驚風散；外圍賽還有很多場，修夫基就算不敢起用水晶宮的馬克古希（Marc Guéhi）（熱刺的迪亞也不見得是好選擇），讓梳爾像踢曼聯時移入中堅，總好過續用馬古尼。

英格蘭今場能擊敗意大利，或多或少都靠點運氣。（路透社）

其次，修夫基也改不了當球隊領先，戰術轉趨保守的風格，過去在歐國盃及世界盃都已嘗過越怕輸越會輸的滋味，可是今場依然故我，上半場眾將發揮出色，何以易邊後越踢越後，甚至右翼布卡約沙卡近乎踢了右閘那樣？雖然今仗總算有驚無險，報卻兩年前歐國盃決賽一敗之辱，但若繼續如此指揮，恐怕下次大賽亦無法取得突破佳績。