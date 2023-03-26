足球熱話｜朗奴高文接掌荷蘭首仗即慘敗　5將突退隊元兇竟是它

歐洲國家盃外圍賽B組，荷蘭開賽僅21分鐘已被法國3度攻破，加上新科隊長基利安麥巴比末段錦上添花，朗奴高文上任首仗即慘吞4蛋。

荷蘭今仗陣容不整，加普﹑迪歷特等球員因病未能披甲，元兇竟然是咖哩雞！



雲高爾在卡塔爾世界盃後離任，朗奴高文（Ronald Koeman）接過荷蘭國家隊帥印，首仗在歐國盃外圍賽惡鬥法國。不過，今仗開賽僅21分鐘，似乎勝負已分，法國由基沙文﹑烏柏美卡奴及麥巴比各建一功，荷蘭上半場已要作出調動，法國在下半場末段由麥巴比再下一城，結果荷蘭慘敗4球。

法國新任隊長麥巴比梅開二度，領軍4球大勝荷蘭。（Getty Images）

原定在大軍名單的加普﹑馬菲斯迪歷特﹑華亞文（Joey Veerman），及兩名首名獲徵召的保治文及維貝魯根（Bart Verbruggen），今仗齊齊因病缺陣，加上法蘭基迪莊及貝雲積等傷兵，令荷蘭的兵源更加短缺，同時為大敗埋下伏線。

荷蘭賽前有5人退隊，加上傷兵，今仗算得上是天殘地缺。（Getty Images）

荷蘭大軍5名球員突然因病退隊，盛傳原來是病從口入。根據荷蘭《電訊報》記者Mike Verweij消息，荷蘭國家隊陣中普遍相信，早日的咖哩雞就罪魁禍首。

5人退隊，是否咖哩雞惹的禍？這傳聞早在賽前已經傳過不停，當雲迪積克出席賽前記者會時，否認咖哩雞是導致隊友患病的主因，更以自己作例子，「我不清楚這（咖哩雞）故事從何來，我都有吃咖哩雞，十分美味，我真的不知道為何發生這事。當你看到有隊友突然在群組中表示要因病退隊，這是一個驚嚇又奇怪的狀況。」

荷蘭在周一（27日）深夜再度出戰，主場鬥直布羅陀。