足球熱話｜卡利奧斯女友參觀班拿貝　與皇馬歐聯獎盃櫃合照引熱議

曾於歐聯決賽「派膠」的門將卡利奧斯（Loris Karius），其明星女友Diletta Leotta日前參觀班拿貝球場，竟貼出自己站在皇家馬德里獎盃櫃旁的照片，貼文內頓時引來不少留言，更有球迷表示要感謝她男友。



卡利奧斯在2017/18歐聯決賽犯錯導致利物浦落敗之事曾為一時熱話，上月27日的聯賽盃決賽，這名門將因事隔兩年再度在正式賽事中披甲，多年前的「威水史」再度被提起。

他當年在基輔將皮球扔到面前的賓施馬腳下，以及面對加里夫巴利的遠射直接手鎚打入網中的「蝦碌」鏡頭，至今仍是球迷津津樂道的名場面，但卡利奧斯本人卻表示「已丟下那個包袱」。

當年卡利奧斯在落敗後哭着向看台上的球迷道歉。（Getty Images）

其明星女友Diletta Leotta日前參觀班拿貝球場，並貼上與球場維修團隊的合照，但該貼文的第一張照片，居然是與皇馬獎盃櫃的合照，而在她旁邊的甚至是歐聯冠軍獎盃——他男友職業生涯的轉捩點。

不過她尚算「有良心」地，身旁兩個歐聯獎盃都不是卡利奧斯出事那一屆，為此有網民留言說「為什麼妳要站在卡迪夫那一年的獎盃旁邊？」然後有人留言說「因為如果展示2018年那一個獎盃的話就會被甩」。

當然網民們都比較口沒遮攔，有人留言「他們能夠拿到其中一個獎盃，要歸功於妳男友」，向她表示「感謝」。

卡利奧斯因犯錯被利物浦放棄後，被租借至土超球會比錫達斯，但兩季後他與球隊鬧翻，於2020/21賽季租借到柏林聯，不過他該季僅有5次上陣機會。

事隔兩年後，他再次披甲上陣，已是代表紐卡素出戰2022/23英格蘭聯賽盃決賽。他臨危受命，戴上舊式手套，全場貢獻8次撲救並屢救險球，可謂是完成「自我救贖之戰」。

卡利奧斯在聯賽盃戴上舊式手套，全場貢獻8次撲救，完成自我救贖一戰。（路透社）

其實Dieltta Leotta甚有卡利奧斯心，她在聯賽盃決賽前特意向男朋友送上暖心支持，「在這無休止及悲痛的兩年終於過去，你回到熟悉的球場，我現在不是你熟悉的Dieltta。就像狄更斯的《聖誕頌歌》（A Christmas Carol）故事，回看這兩年走過的路。即使兩年來經歷多少個傷心的晚上，回憶揮之不去，但這些也敵不過你對足球的熱誠。」

今次她在Instagram特意與獎盃櫃合照誠然只是一個無傷大雅的玩笑，或許在決定貼出這張照片之前，她早已明白男友不再介懷當年在基輔留下的夢魘。