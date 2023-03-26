歐國外｜32歲西班牙前鋒曾淪人球　苦等15年迎國家隊首演竟成英雄

歐洲國家盃外圍賽A組，西班牙以3：0擊敗挪威，入球紀錄上，一個不算為人熟知的名字卻出現了兩次——他就是祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）。現年32歲的他，今次才首度代表西班牙，81分鐘才展開處子戰，便立刻連入兩球。

「事實是，我還未能相信這一切！」還有兩日就33歲生日的祖斯盧道。



西班牙國家隊在世界盃後，換上原本執掌奧運隊的迪拉富安迪（Luis de la Fuente）出任主帥，今個國際賽期的歐國盃外圍賽也成為他上任後的第一場考驗。



迪拉富安迪換血的意味也明顯，今次名單中，足足有10名國家隊上陣不足10次的球員，當中更有幾位「熟齡新人」，包括29歲的後衛大衛加西亞、30歲的前鋒保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）和32歲的祖斯盧辛馬田。

西班牙對挪威踢到81分鐘，祖斯盧獲派上陣，入替曾一同效力皇馬B隊的艾華路莫拉達。（Getty Images）

西班牙在13分鐘便由奧莫（Daniel Olmo）打開紀錄，但戰況一路膠着，到81分鐘，祖斯盧辛馬田獲派上陣，他落場僅149秒就射入自己的國家隊處子入球；相隔不到1分鐘，他就完成個人梅開二度，狂奔慶祝的模樣，隔着螢幕也能感受到他的興奮。

處子戰便入球，也令他以32歲363日之齡，成為自2006年9月的摩連迪斯以來，第一位在西班牙國家隊處子戰連入兩球的球員。

狂喜的祖斯盧。（Getty Images）

「老實說，我仍無法相信！」賽後訪問時，祖斯盧仍未回歸現實，「一個球員所求的大概就是這麼多，說到底，每日都好好努力，最終還是會有回報的。」然而祖斯盧等待這回報，已等了15年之久——曾是皇馬新星的他，生涯充滿波折。

祖斯盧由12歲開始在切爾達受訓，到2009年夏天獲皇家馬德里簽入，當是他在皇馬預備組，曾與現今的國家隊隊長艾華路莫拉達並列神射手。2011年，他如願在皇馬一隊上陣，以後備身份踢過西甲和國王盃各一場，且在兩場都有入球，但翌年就被放棄，轉售到德甲的賀芬咸。

祖斯盧曾為皇家在西甲和國王盃上陣，並取得入球。（Getty Images）

此後多年他發展都不如意，又輾轉效力法蘭克福、漢諾威，又到英超踢史篤城，但還是被借回西甲踢拉科魯尼亞，之後又被轉售到英超的紐卡素，雖然在每間球會都能貢獻入球，但表現不穩又受傷患困擾，使他始終無法在一間球會站穩正選，往往每一兩季就轉會，至今15年生涯間已效力過10間球會。

祖斯盧生涯中效力過的球會不計其數。（Getty Images）

2019年，當時已29歲的他又回到西班牙，加盟踢艾拉維斯，這三季間他每季都能貢獻雙位數入球、上陣次數也穩定，踢過大部份的西甲賽事，完成三年合約後，他在去年轉投愛斯賓奴，目前上陣22場攻入12球，終於在32歲之時獲得國家隊徵召，然後譜下今次的故事，英國《衛報》如此寫道：「即使是童話故事，這樣的發展也有點瘋狂。」

雖然國家隊徵召來得遲了，但祖斯盧好好地把握住了機會。（Getty Images）

即將33歲生日，祖斯盧卻堅持：「年齡不重要，我仍覺得自己像個小孩子、像個18歲的年輕人，我仍想好好享受這一切。」他的太太、孩子和母親都專程到場支持，令他感動不已：「我想擁抱我的家人，今天實在太美好了。」

西班牙下仗將要對蘇格蘭，祖斯盧能否再佔一席位、甚至正選上陣？主帥迪拉富安迪如是說：「一切的功勞歸於他，我們也看到他在球會的好表現，我為他和其他所有人高興。」