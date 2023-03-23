C朗破紀錄在望　曾考慮退出國家隊：不是離開的好時機｜歐國外

38歲的C朗拿度早前再度入選葡萄牙國家隊，今晚（23日）深夜有望再創紀錄，這名葡萄牙超級球星出席記者會時，再度提及離開曼聯一事，他坦言是生涯的艱難時期，但讓他見識到什麼是患難見真情。



歐洲國家盃外圍賽J組，葡萄牙首兩輪遇上實力稍遜的列支頓士登及盧森堡，新帥馬天尼斯（Roberto Martinez）有望以勝仗開展其新旅程。馬天尼斯首張大軍名單中，兩大老將比比及C朗拿度依然榜上有名。

38歲C朗拿度世盃後未言退 再入選葡萄牙國家隊 有望再改寫紀錄

38歲的C朗拿度再度入選葡萄牙國家隊。（C朗Twitter截圖）

淡出國家隊？ C朗有動搖

失落卡塔爾世界盃後，外界或預期C朗淡出國家隊，如今卻再度入選，C朗坦言亦有一刻動搖過，「在世界盃後我曾考慮過（國家隊退役），與家人討論過後，發現現時不是離開的時間。我十分高興能夠歸隊，教練表明他需要我，我認為自己仍有能力貢獻更多。」

C朗拿度現時與科威特的艾穆塔華（Bader Al-Mutawa）共享史上國際賽上陣最多場數的紀錄，若C朗再披國家隊球衣的話，即可以獨佔紀錄，成為國際賽史上上陣最多的球員，C朗直言紀錄不嫌多。

C朗與隊友操練，露出燦爛的笑容。（C朗Twitter截圖）

「（擁有）紀錄永遠都是正面的，也是我的動力，破紀錄是個特別的感覺，我會感到十分自豪，我希望踢更多賽事，我不會就此停下來。」

C朗2003年首度代表葡萄牙，至今已經20個年頭，如今由馬天尼斯執教，他表示這是對職球員及整個國家也是新開始，一些新思想為球隊帶來衝擊，這是一件好事。

C朗拿度披甲的話，即可成為史上國際賽上陣最多的球員。（Getty Images）

C朗再談離開曼聯：艱難的階段

C朗拿度上一次披起國家隊球衣，就是在卡塔爾世界盃，當時他還被離開曼聯的新聞所困擾。事過境遷，C朗坦言曾經歷過艱難的時期，但也令他認清什麼是患難見真情，「（離開曼聯）這段時期在我的人生﹑職業生涯也是艱難的階段，但人生沒有太多時間用來後悔，這是人生的一部分。生命中每件事發生也有其原因，當你在高峰時很多事情也看不清，一旦遇上艱難時期，你就會知道什麼人留在你身邊，現在我已成為一個更好的人。」