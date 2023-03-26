歐國外｜阿仙奴核心遭曼城後衛狠踢 球迷陰謀論：哥帥的特別任務
撰文：高詩琦
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西班牙在歐國盃外圍賽A組主場迎戰挪威，以3：0擊敗缺少艾寧夏蘭特的對手，未料英超爭標的張力竟蔓延至國際賽，當中西班牙後衛洛迪卡斯簡迪對挪威中場奧迪加特的一記攔截，就惹來阿仙奴球迷痛罵。
西班牙今仗13分鐘由丹尼爾奧莫打開紀錄，然後一直拉鋸至比賽末段，到81分鐘換入32歲才首次入選、並作處子戰的祖斯盧辛馬田，未料此子在83及85分鐘連入兩球，西班牙終以3：0擊敗挪威。
然而當媒體熱議祖斯盧辛馬田的「童話故事」時，阿仙奴球迷的焦點卻落在比賽早段的一件事——當時西班牙還未打開紀錄，挪威中場奧迪加特在禁區內先乖巧地避過丹尼爾卡華積、再起腳射門，然而他剛完成射門，就遭洛迪卡斯簡迪狠狠地踢中，從慢鏡可見洛迪踢中奧迪加特的「死腳」，後者整個飛起再痛苦倒地。
尤幸奧迪加特僅是呼痛，之後仍能踢畢全場，似乎沒有大礙，然而已足夠讓阿仙奴球迷憤怒不已，畢竟奧迪加特是「兵工廠」主將，目前正值英超爭標的關鍵時刻，阿仙奴正在榜首領先少賽一場的曼城8分、雙方仍待在4月底交手。偏偏飛剷奧迪加特的是效力曼城的洛迪，令許多阿迷紛紛在社交媒體痛罵，甚至質疑洛迪是否有「秘密任務」：「是哥迪奧拿叫他踢傷我們的隊長嗎？」
當然球迷在情緒激動下有如此留言不難理解，但當時執法球證Benoit Bastien竟沒有吹罰，亦令奧迪加特深感不滿，畢竟當時西班牙還未領先，若挪威能先入球，也許戰況會大大不同。
奧迪加特賽後道：「我頗肯定我應該要獲判十二碼，他（洛迪）直接用鞋釘剷向我的腳腕。但我肯定，（如果繼續說下去）我會被罰，我沒興趣再對這位球證說什麼，還是什麼都不要說的好。」
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