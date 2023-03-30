中超｜廣州城護級成功難逃解散厄運　港將陳俊樂突變自由身

中超再有球隊宣布退出，港將陳俊樂效力的廣州城周三（29日）宣布，即日起暫停營運，亦是近年第6支解散的中超球隊。



廣州城（前稱廣州富力）周三發聲明，宣布即日起暫停營運，結束12年的球會生涯，直言這是一個無奈的決定，球會今年一直積極準備新一季中超，奈何因財困關係，在薪金上未能與球員們達成共識，未能通過中超賽會新一季的參賽門檻，最終只好退出中超聯賽。

自2019年起，不少中國球會先後退出，廣州城是近年第6支退出的中超球隊，各個級別至今一共有42隊球隊離開職業聯賽。

廣州城周三發聲明宣布暫停營運。（微博截圖）

富力集團在2011年收購當年的深圳鳳凰，其後易名為廣州富力，隨後升上中超，更在2014年迎來高峰，勇奪中超季軍及出戰亞冠。廣州城與恒大當年合演「廣州打吡」，依然令不少球迷津津樂道，但無奈的是，如今一隊散班，另一隊則跌落中甲。

效力廣州城的港腳陳俊樂，如今忽然變成自由身，需要另覓新球會落班。陳俊樂早前回港接受左膝半月板手術，港隊主帥安達臣指「樂仔」未有合約在身，假如受傷將不獲保障，因此要求避免在今次國際賽期披甲，並不涉及受傷問題。

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陳俊樂如今突然變成自由身。（Instagram截圖）

廣州城主帥李瑋峰：早散早解脫

帶領廣州城上季成功護級的名宿李瑋峰，再度變成散班下的受害者，他在2019年曾領天津天海護級，可惜其後宣布散班，想不到如今再度經歷散班之痛。

雖然頓成失業大軍，但李瑋峰似乎不太傷心，更感鬆一口氣。根據國足資深記者程文莉的消息，指李瑋峰對散班的反應平靜，季前退出相對是較好的結局，「有時想想，早散早解脫，假如球隊沒有資金營運，踢到半季就會欠薪。對教練而言，欠薪的情況沒有人會為你踢球，如今在開季前解散，反而沒有欠薪的大問題出現。」