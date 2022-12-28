廣州隊降班︱2015年亞冠決賽馬雲夥許家印觀戰恒大　如今只剩唏噓

廣州隊（舊稱：廣州恒大）降班，這支曾在中超以至亞洲球壇叱咤一時的勁旅，走向衰微，難免令人唏噓。

獲得恒大和阿里巴巴兩大財團支持，資金一度彷彿多得用不完。將時間點移到7年前，2015年11月21日亞洲聯賽冠軍盃（亞冠盃）次回合決賽，許家印與馬雲兩位恒大隊老闆在觀眾席睇得肉緊，完場一刻當恒大再度贏得這項亞洲球會最高榮譽，二人一個「世紀擁抱」，如今已恍如隔世。



2015年11月21日亞冠盃次回合決賽，恒大奪冠一刻許家印與馬雲兩位老闆來一個「世紀擁抱」。（影片截圖）

馬雲2014年入股恒大與許家印聯手

許家印名下的恒大集團，2010年入主球隊，從中甲升班，開啟中超「金元足球」的時代。2011年恒大首奪中超，創下升班馬首年奪冠的神話；一年後衛冕中超、首征亞冠；2013年中超三連冠，更在意大利名帥納比（Marcello Lippi）領軍下首奪亞冠，成為亞冠改制後首支封王的中國球隊。

紅極一時的恒大，2014年6月獲阿里巴巴注資12億人民幣，獲得球會50%股權，馬雲與許家印一起當上球隊老闆。球隊易名為廣州恒大淘寶，繼續在中超予取予攜，目標再次轉向亞冠。

2014年6月恒大獲阿里巴巴注資12億人民幣，獲得球會50%股權，馬雲與許家印一起當上球隊老闆。（Getty Images）

亞冠決賽許家印與馬雲世紀擁抱

2015年亞冠盃，恒大分組賽首名出線，16強擊敗韓國的FC城南，8強和4強先後勇挫柏雷素爾和大阪飛腳兩支日職球隊，再次晉身決賽。當時主教練已由簡拿華路（Fabio Cannavaro）再變為巴西教頭史高拉利（Luiz Felipe Scolari）。

決賽同樣採取主客兩回合，對手是沙特阿拉伯球隊阿爾阿里（Al-Hilal），首回合恒大作客賽和0：0，次回合在廣州天河體育場主場上演，許家印和馬雲兩位老闆再度一起觀戰，成為觀眾席上焦點。二人看得投入，馬雲尤其肉緊，至比賽54分鐘艾傑臣（Elkeson、現名艾克森）為恒大取得入球，兩人齊齊起立慶祝。

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阿里巴巴與恒大巔峰

最終恒大維持1：0勝果，當球證完場雞一鳴，球隊確認再度亞冠封王一刻，馬雲主動跟許家印來個深情擁抱，見證恒大的發展巔峰。

恒大在中國頂級聯賽經歷黃金12年，8次中超封王，兩度揚威亞冠盃（包括阿里巴巴入股後5奪中超1次亞冠），代表亞洲球隊出戰世界冠軍球會盃。那不止是恒大隊的全盛期，同時也是馬雲和許家印二人的事業高峰。

許家印與馬雲一起穿上恒大球衣觀戰。（網上圖片）

2014年《福布斯》中國富豪榜馬雲以1193.4億人民幣（下同）身家居榜首，許家印以361.1億排第15；之後幾年許家印的排名和財富逐年攀升，至2017年許家印以2813.5億首度登上《福布斯》中國富豪榜首，馬雲以2555.3億排第三，之後兩年二人守住三甲位置，只是排名逆轉，可是變故隨即出現。

2018年9月10日，馬雲宣布2019年9月10日起不再擔任阿里巴巴集團董事局主席，2020年10月1日，馬雲卸任阿里巴巴集團董事。恒大集團經營狀況近年持續惡化，2021年6月開始現金周轉出現問題，同年8月17日許家印卸下恒大地產董事長一職。2021年《福布斯》中國富豪榜，已退休的馬雲跌至第五位，身家仍達2673億，許家印卻大幅縮水至764億，只排第44。

廣州隊降班，下季踢中甲。（新華社）

當時恒大已易名為廣州隊，球隊的命運隨兩位老闆的事業轉變同走下坡，隨母公司恒大陷入財困，加上疫情衝擊，廣州隊王朝崩潰，今季以低成本的全華班參戰，降班收場。

12月27日中超第33輪比賽，廣州隊以1：4不敵長春亞泰，護級失敗，要跟武漢長江及河北隊一起降班。這支在過去12年贏得8次中超冠軍的昔日班霸，來季轉戰中甲，亦為中超「金元足球」時代正式劃上句號。許家印短短日子已令恒大變身亞洲強豪，亞冠二度封王後與馬雲「世紀擁抱」亦不過是7年前的事，2019年他們仍是中超王者，3年後竟淪落到降班收場，怎能教人不唏噓？