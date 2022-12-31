中超煞科︱武漢三鎮受惠棄賽不戰而勝首封王　史上第一隊連中三元

中超聯賽周六（31日）煞科，惟兩場影響爭標形勢的比賽，都因為有球隊棄賽而取消，令升班馬武漢三鎮提前不戰而勝，贏得中超冠軍，創下歷史。



中超近來出現「棄賽潮」，因河北隊、天津津門虎及梅州客家球員出現健康問題、申請棄權，令上輪9場比賽有3場要取消。

中超今日煞科，原定榜首武漢三鎮會對津門虎，排次席的山東泰山就鬥北京國安，兩場賽事都影響爭標形勢，惟賽前津門虎與北京國安受新冠肺炎影響，導致球員人數不足，最終同告棄賽。

天津津門虎。（新華社/資料圖片）

津門虎在聲明中向外界致歉，「天津津門虎隊在外比賽期間突遭新冠病毒侵襲，為保護全體成員身體健康安全，俱樂部（球會）堅持以人為本、健康為先的原則，放棄了最後三場聯賽及一場足協盃比賽。對此，我俱樂部深表遺憾與歉意！

「（今季）200多天的征程，我們不斷刷新紀錄、一路奮勇前行！感謝球迷朋友們一個賽季的關注與支持！球隊會團結一心，再接再厲，力爭在新的賽季創造佳績！」

北京國安。（新華社／資料圖片）

至於北京國安亦發聲明解釋棄賽原因，「受客觀因素影響，北京國安足球俱樂部可參加比賽的球員嚴重不足，無法完成中超第34輪與山東泰山的比賽。本著對我俱樂部和對方球員身體健康和安全負責的態度，經我俱樂部研究決定，放棄本場比賽的參賽資格。

「截至昨天的統計結果，我俱樂部一線隊、U21及U19梯隊球員具備中超參賽資格的50多人中，只有5人身體健康，符合參賽條件（含1名守門員），因此無法完成第34輪的比賽任務。對於無法參加比賽，我俱樂部深表遺憾。」

武漢三鎮以升班馬身份贏得今屆中超。（微博）

武漢三鎮煞科不戰而勝 首奪中超冠軍

而經中超聯賽委員會決定，津門虎與北京國安同被判輸0：3，令武漢三鎮與山東泰山不戰而勝。雖然兩隊同得78分，但武漢三鎮憑較佳得失球差（+5）力壓山東泰山，贏得球會2013年成立（前稱武漢尚文）以來的首個中超冠軍；亦是中超第一次有球隊「躺贏」、以「官方判決」的方式登上王者寶座。

武漢三鎮是繼廣州隊後，第二個以升班馬身份奪得中超冠軍的球隊。他們同時寫下另一創舉——自2020年贏得中乙後，去年再勇奪中甲冠軍，今季以「升班馬」身份再問鼎中超，也成為中國職業足球史上第一支「連中三元」（連續3年拿下3個中國不同級別的聯賽錦標）的球隊。

而由於原定比賽取消，武漢三鎮最終在主場舉辦「奪冠慶典」，就安排球隊與贏得今季女超聯賽的武漢車谷江大女足踢表演賽，並將隊內5名外援全數借予對手；中國女足主力王霜亦有登場。

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總結今季中超，武漢三鎮奪冠後取得2023/24年球季亞冠分組賽入場券，亞軍山東泰山與擁有港將梁諾恆的季軍浙江隊，就拿下亞冠外圍賽資格；餘下直接晉級亞冠分組賽的一席，就由中國足協盃盟主奪得，賽事明年1月4日起展開8強首回合，至1月15日決出冠軍。

另外，武漢長江、廣州隊（前稱廣州恒大）、河北隊降入中甲；崑山隊、青島海牛、南通支雲升入中超。