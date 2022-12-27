廣州隊降班　中超金元足球時代告終　內媒：恒大將零成本運營球隊

曾經在中超及亞洲球壇叱吒一時的廣州隊，今日提早一輪降班。由恒大集團在2010年入主球隊，從中甲升班，開啟中超「金元足球」的時代，恒大在頂級聯賽經歷了黃金12年，8次中超封王，並兩度揚威亞冠盃，代表亞洲足球出戰世冠盃。據內地媒體人透露，恒大未有打算解散廣州隊。



廣州隊前鋒韋世豪。（新華社）

今日（27日）的中超第33輪比賽，廣州隊以1：4不敵長春亞泰，護級失敗，要跟武漢長江及河北隊一起降班。這支在過去12年贏得8次中超冠軍的昔日班霸，將在來季出戰中甲。廣州隊的降班，為中超「金元足球」的時代正式劃上句號。

廣州隊降班，下季踢中甲。（新華社）

廣州隊的崛起始於2010年，獲恒大集團收購，改名廣州恒大。那時尚在中甲的廣州恒大財雄勢大，招攬到郜林、鄭智、孫祥等國腳級人馬，以中甲冠軍升班。在之後的10年，恒大雄霸中國球壇，連贏7屆冠軍，事隔一年再在2019年封王。在2013及2015年，恒大更贏得亞冠盃，兩度代表亞洲出戰世冠盃，與拜仁慕尼黑、巴塞隆拿等歐美勁旅交手，兩屆都能打入準決賽。

恒大曾招攬巴西國腳級中場保連奴加盟。（Getty Images）

為了稱霸亞洲球壇，恒大大灑金錢增兵，一度幾乎盡收整支國家隊正選，並以高價簽入歐美外援，例如孔卡、迪亞文迪、基拿甸奴、荷蘭保連奴。恒大長時間任用外國名帥，包括納比、簡拿華路及史高拉利。隨母公司恒大陷入財困，加上疫情衝擊，廣州隊王朝崩潰，今季以低成本的全華班參戰，降班收場。

世界盃冠軍級主帥納比當年領恒大贏得亞冠盃。（Getty Images）

廣州隊雖然降班，但相信未散班。廣州媒體人豐臻在微博上寫：「唯一的好消息是：恒大沒有解散廣州隊的計畫。球隊歷史不斷，起起落落又如何。」內地傳媒引述消息稱，恒大會繼續營運球隊，但不會給錢；《新浪體育》微博亦用上「恒大將零成本運營廣州隊」的標籤。