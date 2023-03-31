英超｜曼城大戰利物浦或缺前線大將　夏蘭特有傷缺席操練

曼城要衛冕，一場都不能少。周六（4月1日）主場對利物浦的大戰前夕，「藍月亮」卻傳來壞消息，當家射手艾寧夏蘭特缺席操練，能否在大戰披甲成疑。



戰畢國際賽後，英超今周回歸即演大戰，由曼城主場對利物浦，對力爭衛冕的「藍月亮」，如今落後多踢一場的阿仙奴8分，若今仗有差池的話，後上奪冠難上加難。

今季英超已攻入28球的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），國際賽前狀態大勇，兩場狂轟8球，但他在般尼一仗受傷，其後更因傷退出挪威國家隊，外界紛紛好奇他能否在大戰中上陣。曼城日前訓練中，正如基亞利殊﹑史東斯及尼敦阿基等國腳都已歸隊，偏偏未見夏蘭特的蹤影。

曼城在國際賽後復操，卻不見夏蘭特的蹤影。（曼城Twitter截圖）

英國《天空體育》記者Peter Stevenson透露，夏蘭特的腹股溝有傷，早前在巴塞隆拿的醫院接受治療，其後就會返回曼徹斯特。

夏蘭特的父親（Alfie Haaland）縱然未有透露太多兒子的傷情，但表明兒子在一個情況下將不會對紅軍一仗上陣，「我不是醫生，我不知道他（夏蘭特）的實質情況，而我認為球員們總不能在缺席兩星期操練後，直接落場作賽，始終康復需要時間。如果他沒與球隊進行正常操練，他就不會披甲，一切視乎的康復進度。」

夏蘭特有傷，日前在巴塞接受治理，能否趕及復出鬥利物浦成疑。（Getty Images）

夏蘭特今季僅在作客對李斯特城的聯賽缺陣，其餘26場悉數登場。有趣的是，曼城今季落敗的4場，夏蘭特全數都有上陣惟沒有進賬。

另外，英格蘭翼鋒菲爾科頓（Phil Foden）早前接受割盲腸手術，今仗篤定無緣鬥利物浦；早前因病未能代表巴西的門將艾達臣，能否上陣同樣成疑。

科頓早前完成手術要休養，必定缺陣對利物浦一仗。（Instagram截圖）

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