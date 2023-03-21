比寧咸爭奪戰利物浦又陪跑？　ESPN：曼城有信心搶贏︱足球轉會

利物浦今季表現突然嚴重滑落，中場未添新血被視為一大病因，持有球會的芬威體育（FSG）以至領隊高普（Jurgen Klopp）因而成球迷批評的眾矢之的。

事實上，紅軍並非不想買中場，只是得不到目標人物。幾乎全世界都知，他們正在等待多蒙特放人，靜候比寧咸（Jude Bellingham）的標價。不過今次他們的競爭對手不止皇家馬德里，最新還加入信心和財力均十足的曼城。



英格蘭中場新核心比寧咸人人欲搶，利物浦真的有機會嗎？（Getty Images）

利物浦轉會市場又要輸多次？

ESPN引述消息，曼城有信心今夏從皇馬手上搶贏比寧咸。19歲的比寧咸在德甲表現穩定，亦已成為英格蘭國家隊中場新核心，多蒙特仍希望至少將他多留一年，曼城希望在今年夏天得到他，利物浦很大機會再次在轉會市場成為輸家。

紅軍中場老化，球會怎會不知？他們看中法國新星曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），去年夏天8000萬歐元出價與皇家馬德里看齊，曹亞文尼一度同意加盟，最終二揀一之下，他選擇投皇馬。得不到曹亞文尼，利物浦竟無Plan B，間接造成今季尷尬局面。有個說法是，他們不惜犧牲今個球季，刻意保留「彈藥」等待今夏出手收購比寧咸。可是能否得到比寧咸，已經不是價錢問題。

比寧咸下季去向，隨時影響英超和歐聯未來數年走勢。（Getty Images）

ESPN消息：搶人戰皇馬、曼城佔上風

跟收購曹亞文尼一樣，利物浦身前有個最大障礙叫皇馬。銀河艦隊不止是高普的歐聯剋星，在轉會市場面對紅軍同樣予取予攜。ESPN報道，雖然利物浦和曼聯兩支英超球會均想要比寧咸，但消息指球季完結後比寧咸最大機會的下一站還是曼城或皇馬。

由於皇馬陣中已獲得曹亞文尼和卡馬雲加兩大法國新星，他們對比寧咸的渴望一定不及一眾英格蘭球會。消息稱，假如比寧咸加盟曼城，他們會密切注視藍月亮中場貝拿度施華（Bernardo Silva）的狀況。貝拿度施華跟曼城合約2025年屆滿，去年夏天一度傳出轉會巴塞隆拿和巴黎聖日耳門（PSG）的消息，他最終開心地留隊，但如有合適出價，估計球會不會阻止他離開。

比寧咸得一個，各大球會另覓目標，切爾達小將域加成對象。（Getty Images）

切爾達小將成眾會後備人選

比寧咸只得一個，各大球會已打定輸數，另覓替補人選，切爾達20歲新星域加（Gabri Veiga）據指成為皇馬、利物浦、曼聯和AC米蘭等球會追逐對象。同一堆球會，同一堆球探，追逐的球員來來去去都是同一班。

中場新血自然是利物浦在轉會市場的當前急務；曼城方面，不止貝拿度施華可能離隊，根度簡季尾約滿，他投的機會很高，因此球會希望至少買入一個中場。擁有法國兩大中場新星的皇馬，鑒於中場大師莫迪歷已屆38歲，必須考慮轉會窗首要引援為前鋒或是中場。換言之，球季一完，各大豪門便要在轉會市場硬撼。