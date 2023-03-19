英足總盃｜曼城6：0大炒般尼　艾寧夏蘭特又連中三元

英格蘭足總盃八強賽事周六展開，頭場由曼城主場迎戰英冠球隊般尼（Burnley），挪威射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球停不了，繼上場歐聯主場連入五球後，今仗又再上演帽子戲法，最終協助球隊以6：0擊敗對手，率先擠身四強。



般尼由曾為曼城立下不少汗馬功勞的高柏尼（Vincent Kompany）執教，他在開賽前獲主隊球迷熱烈歡迎，惟這隊英冠「一哥」面對曼城水銀瀉地的攻勢，就顯得難以招架。

曼城在對上五場比賽全勝，包括上場歐聯向萊比錫派出七隻光蛋，今場繼續上演入球騷。上半場32分鐘，夏蘭特接應祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的直線，輕鬆攻破般尼大門。

這名近況大勇的挪威射手三分鐘之後梅兩二度，當時菲爾科頓（Phil Foden）的橫傳穿過般尼後防，門前的夏蘭特撞入成2比0。般尼在完半場前曾有一次具威脅埋門，惟無法收窄比數，主隊半場領先兩球。

曼城在換邊後繼續狂攻，令般尼門前風聲鶴唳。戰至59分鐘，科頓起腳中柱，夏蘭特門前補中，完成帽子戲法。

主隊中場迪布尼（Kevin De Bruyne）多次策動攻勢，包括在62分鐘在右路短傳，艾華利斯把握機會取得入球，將比數改寫成4比0，主帥哥迪奧拿隨即以小將高爾彭馬（Cole Palmer）入替夏蘭特，他不負所托在68分鐘趁般尼門將手鎚解圍不遠，射入成5比0。

曼城在73分鐘請般尼食半打光蛋，艾華利斯接應迪布尼的直線，擺脫般尼守衛後起腳，射入今場第二球，拉開至6：0，最終亦以這個比數完場。