七人欖球賽｜姚錦成五連敗後不言退　奧運資格賽與七欖的取捨

香港隊今屆香港國際七人欖球賽屢屢碰壁，先抽中「下下籤」與列強澳洲、新西蘭同組，名次賽鬥加拿大再小輸2分。

周日（6日）下午港隊迎戰上月亞洲系列賽泰國站決賽對手日本，可惜最後以17：24再吞一敗，五連敗飲恨完成今屆七欖。同時卻傳出「好消息」，就是華將姚錦成不言退，有意續戰2023年4月七欖。



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開局20秒韋兆新成功攔截日本進攻，使日本隊得分無效，日本隊馬上發動另一攻勢達陣成功。港隊貌似尚未入局，再失兩球落後0：17。韋兆新兩度達陣得分，港隊力追至10：17，現場球迷鍥而不捨地打氣，希望用氣勢重振香港隊聲威，不久薩耶斯（Harry Sayers）全取7分，為港隊收窄分差，可惜時間無多，只能以17：24完結今屆七欖。

韋兆新今場兩度達陣。（鄭子峰攝）

上月亞洲系列賽泰國站，香港以36：19擊敗強敵日本隊，以一場不失之姿封王。今天，回歸主場香港卻表現失準，在萬名球迷眼前，不敵日本錄得五連敗。

賽後，球迷從一而終地歡呼、拍手，有球迷舉起自製橫額，也有人在看台伸出手，希望與球員自拍。不過香港隊在敗陣後，氣氛低沉，眾將低頭返回隧道，華將麥季聰更抱頭痛哭，流下男兒淚。

賽前宣告這是最後一次七欖的姚錦成遺憾完賽。（鄭子峰攝）

輸給日本令姚錦成改變決定

相反，參賽第11次、原先宣告今次是生涯最後一次七欖的姚錦成，走到傳媒面前，原以為阿成準備吐出退役感受時，他卻說出不同的想法：「我會考慮，等港隊打完亞巡賽，我會和教練坐低傾傾，也要和體能教練傾，再考慮4月份七欖。」

面前的記者們忍不住點頭，阿聰更是收乾眼淚，露出笑臉，阿成擠出笑容，語調也變得輕鬆笑說：「輸日本當下，我覺得自己不想退，可能我好執着，覺得我們可以贏日本，至少讓我再贏回來才退。」

送別的感覺直至姚錦成表示自己還不想退下來才中止。（鄭子峰攝）

奧運資格賽 VS 七欖

阿成去意未定，因為七欖慘痛五連敗，讓他不甘心就此放棄，接下來，雖然阿成會披甲出戰亞運，但34歲的身軀，加上無數的勞損、受傷，讓阿成覺得是時間需要留「Quota」取捨比賽。因此除了考慮能不能再打下一次四月（七欖），還要考慮如果想再追奧運，就需要在2023年七欖和奧運資格賽之間取捨。

「奧運一直是我的夢想，但我現在隔幾個月才能打一個大比賽，因為身體的recovery好慢。」但阿成表示現時所有選擇都未有定案，要先與教練團溝通，權衡輕重才有決定。

姚錦成表示現在的身體已經不能再承受一個接一個的大賽。（鄭子峰攝）

雖然阿成未能說出「未退役宣言」，但至少此刻的他，無論場上表現和決心，都是不退役會有的狀態，他就在五連敗後留下伏筆，讓大家期待2023年4月的香港國際七人欖球。