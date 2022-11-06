七人欖球賽｜港隊對加拿大錯過首勝良機　李卡度悔恨：沒好好爭取

出戰香港國際七人欖球賽的香港隊處於「死亡之組」，面對世界列強如澳洲、新西蘭，兩日未嘗勝果。港隊落入周日（6日）的名次賽，面對加拿大時雖然一度看到勝利曙光，但卻因失誤錯失兩次得分機會，最後只能以17：19再度憾負，下午1時40分將與日本交手，爭取第13名。



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李卡度表示下場不管對手是誰都會100% 全力爭勝。（鄭子峰攝）

開局港隊稍為慢熱，未能守住加拿大的攻勢，被對手「偷到雞」連番達陣取得14分。雖然周日早上入場人數、入氣氛未及周六，但港隊仍及時甦醒，在完半場前1分半鐘憑韋兆新和禾穫特接連達陣，追至12：14。

姚錦成在換邊後1分半鐘即突破重圍達陣反超至17：14，可惜再遭加拿大撕破港隊防線得分，而李卡度和丹馬克各錯過一次得分反勝的機會下，只能以17：19不敵加拿大，無奈吞下第4場敗仗。

姚錦成再達陣，是今個賽事第三次。（鄭子峰攝）

韋兆新今場達陣「開齋」，貢獻7分。（鄭子峰攝）

一眾港將離場時顯得非常失望，神情嚴肅，與依然歡呼支持的球迷形成鮮明對比，李卡度（Cado）解釋道，球隊上下的失望非只因輸波：「失望是因為知道球隊很大機會贏，但最後有兩個進攻，我失一球，Max也失一球，有兩個機會在面前但我們沒有好好爭取。」一度反超前時曾看見勝利曙光，卻又在自己眼前白白流走，可謂今場最痛：「開頭很早失誤，讓對方手很快達陣，輸兩球後慢慢找到節奏，曾打得很好，可惜就只差最後的攻勢。」Cado表示沉澱後，港隊將會繼續以在主場獲勝為目標，希望擊敗日本。

「我們今次賽事種子排名最後，是沒有壓力的，但與想贏到一場強隊，只差一點點，現在更有動力，下一場會繼續100% 。」Cado覺得動力全來自主場和球迷：「力量沿於『香港』和大家的支持。」Cado認為在主場作戰的港隊，這兩天進步很大，由大敗予澳洲，到昨天能向新西蘭和薩摩亞施壓：「很想我們不單是半場貨仔，而是全場都可以保持，因為對強隊每一球都要珍惜，全場可能只有2至3球攻勢，有機會入球就要做到。」