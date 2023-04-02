七人欖球賽2023｜港隊挫肯亞獲首勝　韋兆新精彩達陣贏盡掌聲

香港國際七人欖球賽，香港男子代表隊終在今天（2日）於主場拿下久違的勝利。港隊以19：10贏得賽事，也是繼2000-01年杜拜站以來，首次世界系列賽擊敗肯亞。

這場勝仗中，韋兆新的達陣令人深刻——他表演「傳球給3秒後的自己」，大腳踢上前場再自行狂奔接應達陣，他賽後表現激動：「我們知道這一天會來的！」



男子港隊雖然小組賽3戰皆北，5個月內累積8戰8負的慘烈成績，今早在名次賽先對上屆冠軍澳洲，雖然有靴貝特接應千恩塞巴偷波達陣，但仍以5：22落敗。

迎來第9場敗仗，顯然讓港隊更有壓力，第二場「Win Or Go Home」的硬仗像是爭勝的最後機會。今場姚錦成因前臂骨裂變成座上客，但無礙港隊決心，今屆表現出色的拜恩塞巴上半場達陣先開紀錄，雖然半場被肯亞追和5：5，但港隊再有拜恩塞巴得分，領先12：5。

港隊自2000/01年的世界系列賽杜拜站以來，未嘗擊敗肯亞。（夏家朗攝）

韋兆新也隨即以行動展現對勝利的渴求，港隊截得皮球後，韋兆新大腳踢上前場，再自行狂奔接應，他在對手追截下兩度再將皮球踢前，並及時飛身抱球達陣，加上射入附加罰球，全取7分，率港隊以19：10擊敗完場前再達陣的肯亞，不僅是22年來首次在世界系列賽擊敗肯亞，也是10年來世界系列賽的主場首勝。

今午港隊將會鬥加拿大，爭奪第十三名。

韋兆新表演了一記精彩的達陣。（夏家朗攝）

看台上的小球迷對港隊贏波相當興奮。（廖雁雄攝）

完場後，韋兆新神情激動，表示港隊已經等了這一刻很久：「打了很多場很接近的賽事，我們知道這一天會來的，只是時間問題！」韋兆新坦言港隊上下都很大壓力，因此昨天的敗陣，可算是希望愈大，失望愈大：「昨天大家都很失望，（勝利）終於來到，感覺真好。」

以「大腳」自製機會達陣展現決心，韋兆新沉醉於勝利和得分的喜悅之中，他望向看台下的小球迷，笑說：「只要代表港隊，我永遠都是這麼激動，因為我也曾經是看台上的小不點，也夢想打港隊和在大球場得分，希望陸續有來。」

港隊終於贏波，韋兆新笑顏遂開。（廖雁雄攝）

雖然姚錦成今場未能上陣，韋兆新認為這也在無形中給予港隊一個更大的動力，「他倒下、受傷，對我們來說並不好受，但我們知道要站出來，大家都做到了。」他強調阿成是一個傳奇，更笑言自己「細細個」就看他打球：「我們有隊友4歲就看他打球，我真不知道他幾歲，可能有染髮，不知道為什麼他沒有白頭髮。」