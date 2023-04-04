足球｜曼聯傳奇領隊費格遜遲到40年的獎牌　鴨巴甸送上暖心禮物

撰文：陳旭暉
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費格遜（Sir Alex Ferguson）執教曼聯獲獎無數，但有一塊獎牌，足足遲到40年，才終於來到這位傳奇教頭手上。

執教曼聯前，費格遜曾執教家鄉蘇格蘭球會鴨巴甸8年，帶領球隊贏得不少錦標，當中最重要的獎盃，莫過於1982/83球季的歐洲盃賽冠軍盃（UEFA Cup Winners' Cup）。

按照當年歐洲足協（UEFA）的規定，冠軍獎牌只會頒予11名正選球員及5名後備球員，因此當時擔任主帥的費爵爺，並未有獎牌加身。

費格遜在1982/83賽季帶領鴨巴甸奪得歐洲盃賽冠軍盃，是球會史上最重要的一項錦標。（鴨巴甸官網）

今年適逢奪冠40周年，鴨巴甸有意感謝當年被忽略的一眾功臣，球會周一（3日）在官網宣布，經過球會慈善信託基金及球會前CEO Duncan Fraser的努力下，UEFA同意補頒獎牌給費格遜、助教Archie Knox以及當時因傷被排除在名單之外的Dougie Bell。

此外，其中一塊獎牌會頒予時任球會總監Ian Donald及其已故父親、曾擔任球會主席的Dick Donald，同樣已逝世的前副主席Chris Anderson亦獲追頒獎牌。

最後一塊獎牌會頒給Teddy Scott的家人，他曾為鴨巴甸工作接近50年，擔任過球員、訓練員、教練及裝備經理（kit manager），鴨巴甸在聲明中讚揚他「默默為球會在80年代的成功作出巨大貢獻」。

這6塊獎牌會在5月12日的一次特別紀錄活動中頒發。

鴨巴甸為感謝費格遜的貢獻，在去年為他設立一座銅像。（鴨巴甸官網）

鴨巴甸亦提及UEFA對這次補頒獎牌的要求十分配合，為確保會製作出與1983年一模一樣的獎牌，當年功臣之一Neil Simpson的獎牌已被送往UEFA。

今次獲補頒遲來40年的獎牌，費格遜表示自己感到相當榮幸，「感謝所有致力實現此事的人，非常感謝他們的努力以及UEFA的配合。能夠看到那些在球會獲得巨大成功時，在背後營營役役的人終於受到表彰，這種感覺很好。」

費爵爺在1978至1986年間，創造鴨巴甸「黃金時代」，曾帶領球隊3奪蘇格蘭聯賽冠軍、4座蘇格蘭足總盃及1次蘇格蘭聯賽盃，贏得1982/83球季的歐洲盃賽冠軍盃後，鴨巴甸亦捧走當季的歐洲超級盃。

費格遜曾帶領鴨巴甸奪得多項錦標。（Getty Images）
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