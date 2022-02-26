費格遜銅像座落鴨巴甸主場　親揭幕讚前球員心態：他們想登陸月球

曼聯傳奇領隊費格遜在執教紅魔前，曾帶領家鄉蘇格蘭勁旅鴨巴甸贏得不少錦標。
鴨巴甸早前特意為他樹立銅像，並由費格遜本人親手揭幕。
費格遜在1978至1986年間，創造鴨巴甸「黃金時代」，帶隊贏得3個聯賽錦標、4座足總盃、1次聯賽盃，並在1983年擊敗皇家馬德里捧走歐洲盃賽冠軍盃。
鴨巴甸因此特別為費爵爺建立一座銅像致敬，並於日前在主場舉辦揭幕儀式，邀得這位年屆80歲的前教練出席，在球會職員、前球員及球迷見證下，親自主持儀式。
費格遜出場時獲在座所有人站立拍掌歡迎，他致詞時表示：「這是很奇妙的榮譽，我在鴨巴甸的成就近乎是個奇蹟。」
他憶述自己並非一帆風順，最初執教另一蘇格蘭球會聖美倫（St Mirren）時亦曾犯錯，有指他當時曾在未授權情況下代球會向球員付款，又試過恐嚇秘書，因此被告上法庭，終導致執教生涯唯一被炒經歷。
「第一年很困難，我父親得了癌症，所以我做了很蠢的事，與聖美倫在法庭相見，這些都令我上了一課。」
費爵爺直言自己捱過了那一年後，一切都變得不一樣。他亦十分謙虛，稱能帶隊寫下一個又一個的歷史，並非全靠個人能力，而是陣中擁有一群合適的球員。
「他們就像契合的零件，只是需要一些方向。有些人放假想行公園，有些人則想登陸月球，他們都是後者，比其他球會更想贏冠軍，所以我們才能達到那個地位。」
他強調，是球員令自己更有動力，並為鴨巴甸的8年半時期感到驕傲。
🔴 Sir Alex Ferguson unveils his statue to Pittodrie. #StandFree | #SAFHomecoming pic.twitter.com/j6mR1egQhi— Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 25, 2022
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