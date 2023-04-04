欖球｜澳洲球星希恩性侵罪成　堅稱100%清白　面臨最高14年監禁

澳洲欖球巨星希恩（Jarryd Hayne）被控四年半前在未經同意下性侵一名女子，他堅持不認罪，但陪審團今日（4日）裁定他兩項罪名成立。



希恩曾奪得2013年欖球世界盃，他被控2018年在澳洲犯下兩條未經同意與他人性交罪名。今次是其第三度審訊，第一次為2020年，陪審團未能達成共識，案件發還重審；第二次是2021年，他被判罪名成立，還押9個月後上訴得直，今年2月14日獲釋。但在今次審訊，由6男6女組成的陪審團裁定希恩罪名成立，稍後判刑。

希恩被控在2018年未經同意下性侵一名女子。（Getty Images）

事件發生於2018年，希恩被指對一名女子作出約30秒的非自願性行為，直至她開始流血才停止。

當時希恩在該女子家門前停下來並對她性侵，檢察官告訴陪審團，該名女子看見有的士停在外面後，已告知希恩不願意發生性行為。希恩則稱該次性行為是在雙方自願下進行，表示在意識到該名女子流血時感到「震驚」，並指自己不小心用手指弄傷對方。

希恩的辯護律師質疑該名女子沒有拒絕該次性行為，她是被希恩的名聲與地位吸引，並指如果她真的被性侵，事後便不會向希恩發短訊表示希望他留下。

今次被判罪成，希恩將面臨最高14年監禁。報道指法官宣判罪名成立時，旁聽的希恩妻子掩面落淚。

希恩步出法院時被大批記者包圍。被問到有沒有悔意，這名欖球巨星顯得相當憤怒：「為我說出真相嗎？」

一名Nine News記者指出他已被兩次判有罪時，他連說三次「我說謊了嗎」，然後表示自己只是陳述事實證據。

他堅稱自己無罪：「我將繼續堅持自己的清白，100%。我從沒有向警察說謊，我沒有消滅證據，也沒有向證人隱瞞任何事情。」

希恩在被判有罪後仍堅稱自己清白。（Twitter影片截圖）

今年35歲的希恩在澳洲全國欖球聯賽（NRL）曾出戰214場賽事，當中大部分時間代表Parramatta Eels。其生涯獲獎無數，兩次奪得NRL年度最佳球員，更在2013年代表澳洲奪得欖球世界盃冠軍。