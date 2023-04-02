七人欖球賽2023｜姚錦成主場告別奮戰受傷　冀更多華將凝聚歸屬感

運動員說的「最後一次」，有時最後未必成真，惟今次真的是姚錦成的最後一屆國際七欖賽。

港隊在煞科日終取得首場勝仗，並贏得銀盾冠軍，最後一次在大球場出戰國際七欖的姚錦成，卻因在早上奮戰受傷，只能在看台替隊友高興。

以為在大球場最後一役以傷作結是無奈與遺憾，他卻覺港隊能贏得銀盾冠軍是「好圓滿結局」。



. 姚錦成在今早對澳洲時受傷。（夏家朗攝）

今屆香港國際七人欖球賽周日煞科，亦是港隊主力姚錦成最後一次在大球場出戰七欖賽事。原定去年最後一屆在主場披甲的他，因5戰全敗心有不甘，毅然決定再戰一屆。冀能在今屆取得一勝報答球迷支持的阿成，卻在早上首場名次賽不敵澳洲一戰中奮戰受傷，未能出戰其餘兩場名次賽。

港隊最終不負眾望，在9至13名名次賽勇挫肯亞，除取得今屆首勝，亦是近十年來首在主場取得勝利。其後晉身銀盾賽，麥季聰為港隊先開紀錄，港隊以17：7擊退加拿大，取得銀盾冠軍。

姚錦成左手疑似骨裂，下午未能上陣。（廖雁雄攝）

主場觀眾為港隊入球熱烈喝采，姚錦成卻只能坐在看台為隊友高興，他坦言略感失望，「不能落場打比賽，但可以在後面支持港隊和隊友，都是開心事。」他指初部估計左手手腕骨裂，明日再照X光作詳細檢查。

港隊今屆贏得銀盾冠軍，阿成雖未能參與兩場勝仗，仍感滿足，他舉起銀盾杯笑說：「好圓滿結局，2010年我第一次打七欖，港隊贏得第一次銀盾，當時也是最多華人在陣的一屆。我在Last Dance（最後一屆）都有隊友為我贏銀盾，是一個完美句號。」

「歷屆很少聽到叫華人名字。」姚錦成感激球迷多年支持。（葉詩敏攝）

阿成因傷缺陣，被視為華將接班人的麥季聰取得主場首個達陣，阿成不諱言華人球員對港隊意義其實很大，「我們站在華人角度，令大家對港隊有歸屬感，我們代表港隊達陣，也讓觀眾有歸屬感，華人愈多，歸屬感也愈大。」

征戰13年，阿成完場繞場一周時滿懷感觸，也感激，「好多支持者呼喚我的名字，歷屆不多人叫我們華人的名字，繞場聽到球迷叫我，很感動，證明這13年沒白費，我的努力得到一個證明。」

對姚錦成來說，這12屆以來，看到主場球迷因港隊而凝聚，不論輸贏仍揮動紫荊旗喝采，已是圓滿。