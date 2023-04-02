七人欖球賽2023｜新西蘭男女子隊包辦冠軍　斐濟韌力演出贏盡掌聲

國際七人欖球賽周日晚（2日）在煙火盛放下落幕，無數次的碰撞、飛撲、疾走、達陣，新西蘭男、女子隊終在決賽分別擊敗斐濟和澳洲捧盃而回，包攬香港站冠軍。



新西蘭男、女子隊終在決賽分別擊敗斐濟和澳洲捧盃而回，包攬香港站冠軍。（夏家朗攝）

今屆七欖賽恢復至疫情前盛況，香港大球場上的看台球迷終能脫下口罩，狂歡暢飲熱烈歡呼，場內一眾球員為國而戰，衝刺達陣。經歷三日激戰，五屆香港七欖霸主斐濟男子隊在上屆失落冠軍後，今屆再度躋身決賽與世界系列賽榜首新西蘭一決高下，兩軍今屆由小組賽以來未嘗一敗。

新西蘭男子隊在上半場大比數拋離斐濟，終第12度在香港封王。（夏家朗攝）

上半場一開局，十一屆香港站霸主新西蘭以驚人速度及技術率先達陣，一直控球在手的新西蘭屢在右路猛攻，終由Sione Molia再得分。一分半鐘後，「All Blacks」再有Leroy Carter狂奔壓線達陣，助球隊一舉領先至19：0。斐濟在半場結束前終成功突擊衝破對手防線達陣，半場落後7：24。

斐濟極力反撲，力追至17：24完場，贏得掌聲。（夏家朗攝）

隨着斐濟球迷的唱和，斐濟隊展示強勁韌力，下半場開局以短傳滲入，成功突破對手防線追至12：24。打出氣勢的斐濟極力防守，未讓新西蘭再得分，觀眾落力呼喊「Fiji」為其打氣，Joseva Talacolo在最後一個攻勢成功衝破數人達陣，惟仍以17：24不敵新西蘭，後者最終以全勝姿態捧銀盃而回，自2014年後再於香港封王。

女子組盃賽方面，現居世界系列賽第一位的新西蘭對上澳洲，這場「南半球對決」雖然由澳洲先開紀錄，但新西蘭攻守進取，先有Kelly Brazier在達陣區被對手無球攔截，判入球有效展開得分攻勢，半場領先14：12。

新西蘭Stacey Waaka兩度達陣，拉開比數，雖然下半場再失一球，但仍無阻她們以26：17擊敗澳洲，在香港首次奪得盃賽冠軍。

新西蘭男、女子隊在頒獎禮後更分別跳起「Haka」戰舞慶祝，全場觀眾為球員鼓掌歡呼。今屆七欖煞科日高達27000名觀眾入場，三日總計75000人次。

香港七欖「南看台」獨有風景：