【七人欖球賽2023】智利球迷獨愛香港南看台　風雨不改入場20年

香港國際七人欖球賽除了是世界系列賽其中一站，也是香港體壇一大盛事，每次都吸大批球迷入場看球和「開party」。

曾居香港7年，現已退休回家鄉智利定居的Guillermina Ginesta，由2003年開始入場參與七欖，一看就是20年。他對香港七欖情有獨鍾，全因它有一樣東西全球獨有。



Guillermina Ginesta穿著一件「Rugby World Cup Sevens 2005 Hong Kong」的風褸走入南看台。（張倩儀攝）

七欖煞科日早上10時，Guillermina Ginesta穿著一件「Rugby World Cup Sevens 2005 Hong Kong」的風褸走入南看台。曾在船務公司任職，於香港居住7年的他笑言，自己雖然已經回到家鄉智利，但依然風雨不改，跨越半個地球入場，「我每一年都會來，因為我喜歡這項運動，也喜歡香港這個城市。」

Guillermina指2003年和2023年的七欖，氣氛一樣好，自己也曾在香港以外的地方看七欖，卻找不到和香港一樣的氣氛和感覺，「這裏的人和氣氛是很特別的，球迷會穿著打扮、喝酒，就像個party一樣。」他強調，香港七欖之所以與別不同，還有一個關鍵：「因為香港有南看台，世界上也沒有第二個『南看台』。」

Guillermina Ginesta對南看台情有獨鍾，風雨不改入場看香港七欖廿年。（張倩儀攝）

全球獨一無二的香港七欖南看台

香港大球場南看台，禁止18歲以下人士進入，之所以聞名，除了因為活像一個球場邊的派對，也是球迷展示費盡心思裝扮和盡情狂歡的地方。不少球迷入場，就是為進入南看台朝聖。對年過半百的Guillermina來說，這裏就是香港欖球的特色：「大家會很用心打扮，展現出一個地方有多支持這項活動。現在世界不少地方都有仿傚香港南看台，會營造派對的感覺。」

雖然不久將來香港七欖會移師啟德體育園，南看台或不復存在，但他認為，這無礙七欖獨有氣氛，「（南看台）會有的，因為球迷會『創造』一個屬於我們的南看台。」

香港七欖「南看台」獨有風景：