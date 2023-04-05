美斯轉會｜世界盃成續約談判分水嶺　拒絕減薪25%勢離PSG

法國傳媒披露，美斯很可能不會續約巴黎聖日耳門。據了解沙特阿拉伯球會希拉爾已經向美斯送上一份價值4億歐元年薪的合約，但35歲的美斯傾向繼續留在歐洲踢波。



歐洲各大傳媒昨日（4日）紛紛報道美斯很可能今夏離開PSG的消息，首先爆料的是法國《隊報》，該報稱美斯與PSG的續約談判停滯不前，兩者很大機會約滿分手。美斯與PSG的合約至今年夏天屆滿。

PSG在歐聯16強被拜仁踢出局。（Getty Images）

至於《ESPN》收到消息，PSG要求美斯減薪25%續約，雙方未能達成協議。消息指，在世界盃前，美斯勢續約PSG，但這位阿根廷球星今年無法在球會踢出在世界盃時的出色表現，令球會產生懷疑，同時美斯亦對PSG的表現感到失望。消息續稱，美斯不準備減薪，而且對連續兩場主場比賽被球迷噓感到傷心。

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）亦跟進美斯的去向，在社交網站表示，據他了解，沙特球會希拉爾已經向美斯正式提出邀請，開出一份價值超過4億歐元年薪的合約。目前C朗拿度與艾納斯的合約為年薪2億歐元。

不過，羅曼奴表示美斯的首選是留在歐洲聯賽。美斯的母會巴塞隆拿一直希望羅致美斯回巢，但他們要先確定不違反財政公平政策才能邀請美斯回歸。美斯現階段無意接受PSG的續約，他要求球會提供體育計劃上的保證。

英國《天空體育》亦撰文，指美斯今夏離開PSG的機會愈來愈大。報道稱，在世界盃前，美斯續約PSG的談判正面，但如今一切改變，分手可能更適合雙方的利益。美斯發揮不如預期，PSG在歐聯遭拜仁慕尼黑踢出局，他亦被球迷「柴台」。報道表示，送走美斯合乎PSG未來發展路向，他們打算以年輕的法國本地球員為核心，而再非大牌球星。