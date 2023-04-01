西甲｜巴塞副會長承認已接觸美斯　「美好的故事應有個美好結局」

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）與巴黎聖日耳門（PSG）的合約至今年6月便到期，外界對這名阿根廷球星的去向一直猜測不斷。

巴塞隆拿副主席尤斯達（Rafa Yuste）周五（3月31日）確認球會已與美斯接觸，希望能把他重新帶回魯營球場。



2021年夏天，美斯因巴塞財政問題而不得不離開自己效力多年的母會，當日他在記者會上哭成淚人的畫面至今仍歷歷在目。

美斯在2021夏天離開母會巴塞隆那，他於離別的記者會上哭成淚人。（Getty Images）

「關於他沒法繼續留在巴塞這一點，我依然覺得很遺憾，心裏面像有根刺，」尤斯達在新聞發布會上表示。「當然我希望他能回來，因為他在體育、社會與經濟層面上都具有代表性。」

「沒錯，我們正在接觸（美斯的團隊），美好的故事應該有個美好結局。」他補充道。「我不想討論太多關於美斯的話題，因為他現在是PSG球員，但如果條件符合的話，我們對此持開放態度。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）與美斯的父親仍保持良好關係。」

尤斯達認為美好的故事應該有個美好結局。（Getty Images）

ESPN指出巴塞需要削減1.5億歐元支出才能符合西甲的財政要求，當年美斯為繼續留在巴塞而自願減薪，但最後仍沒能成事。對於今次他回歸球會會否又因同樣原因而觸礁，領隊沙維表示事情總有解決的方法。

「財政公平條例是個問題，但最重要的是美斯是否有意回來。」沙維在接受ESPN訪問時說道。「要滿足該條例必須符合不少條件，但如果他真的想要回來，我們會為此而討論。」

沙維曾與美斯在歐洲所向披靡。（Getty Images）

7奪金球獎的美斯在巴塞隆拿效力17個球季，各項賽事出戰778場並攻入672球，期間為球會贏下10個西甲冠軍和4個歐聯冠軍。他轉會至巴黎聖日耳門後入球數字有所下滑，至今各項賽事上陣66場收穫29球。

「我希望能看到他回家，」沙維表示。「我是第一個想看到世界最佳球員回歸的人。他回來就像米高佐敦（Michael Jordan）的『最後一舞』般，球迷因此感到興奮也是正常。」