足球熱話｜美斯外家超市遭槍擊　球王家鄉毒梟橫行　去年釀287死

在美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的家鄉、阿根廷城市羅沙里奧，由美斯太太家人經營的超市遭到槍擊，歹徒連開14槍後更留下字條，明言「美斯，我們正在等你」，又叫他不要覺得該羅沙里奧市長會保護他，「他也是個毒梟」。

美斯一家沒有就事件回應，但槍擊案在阿根廷國內引發莫大政治風波，羅沙里奧的治安問題也廣遭談論。



美斯在羅沙里奧出生、成長，他支持、兒時效力的球會紐維爾舊生亦是來自羅沙里奧，直自13歲時移居到巴塞隆拿為止；而他的太太安東尼娜也是羅沙里奧人，兩人亦是兒時在家鄉相識。去年12月，美斯領阿根廷奪得世界盃後，便衣錦還鄉回到羅沙里奧慶祝，他去年初也在家鄕建成大宅。

美斯（右）與太太安東妮娜（左）同樣來自羅沙里奧。（Getty Images）

但在球王的美好故事背後，羅沙里奧卻受盡治安問題困擾，今次槍擊案中，槍手在當地周四凌晨向超市連開14槍，並留下威脅美斯的字條，除明言「美斯，我們正在等你」，同時提到該市市長Pablo Javkin「是個毒梟，他不會保護你的。」

Javkin事後回應，指槍手的行為只是想惹人注意：「他們只是想搏人注意，有什麼事會比攻擊美斯更能在全球引起關注呢？」而阿根廷安全部長Anibal Fernandez更顯得相當消極，明言：「（在羅沙里奧）毒梟贏了。」

槍手留下要脅美斯的字條。（Twtter）

阿根廷媒體《布宜諾斯艾利斯時報》報道，羅沙里奧長期受毒梟問題困擾，近年成為阿根廷的販毒「中心」、也是全國暴力問題最嚴重的城市，過去一年便有287宗與販毒有關的謀殺案。

事件引來阿根廷國內不同政治派系互相批評，當中被視為下任總統大熱門的布宜諾斯艾利斯市長Horacio Rodríguez Larreta，即透過社交媒體直指現屆政府「彷彿不存在」，認為羅沙里奧市居民「想在和平中生活」，並動議「政府出動3000名邊境防衛軍趕走毒梟，重奪羅沙里奧街道。」