阿根廷訓練基地改以美斯為名　「歷來最美麗榮譽之一」︱足球熱話

撰文：吳慕兒
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美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在今個國際賽期回到家鄉阿根廷，兩場友賽之間，還有一個重要活動——阿根廷國家隊將訓練基地改名，從此以他為名，美斯當然要親自主持揭幕儀式。

阿根廷國家隊將訓練基地改名，從此美斯為名。（美斯Instagram）

美斯在足球界成就極高，效力巴塞隆拿年代，早已贏盡球會級別各大獎項，並屢創各項入球紀錄。他在成年國家隊遲遲未能贏得重大錦標，直到2021年美洲國家盃才「開齋」，然後緊接去年的卡塔爾世界盃，終一圓心願領軍封王。

阿根廷足總表示，為表揚美斯在世界盃的貢獻和球壇成就，位於布宜諾斯艾利斯的國家隊訓練基地埃塞薩之家（The Casa de Ezeiza），改以美斯的全名「Lionel Andres Messi」為名，易名為「美斯運動場」。

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阿根廷一眾現役和退役球員列席，親自主持易名儀式的美斯稱，「我感到很開心，這份禮物真是非常、非常特別。」他在Instagram感言，「這榮譽是我歷來所獲得最美麗的其中一項，十分感謝！！！」

美斯即使已屆35歲，表現依然維持頂尖水平，上周四阿根廷主場友賽2：0勝巴拿馬，他攻入職業生涯第800個入球，周二（28日）他會再領軍友賽庫拉索（Curaçao）。

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