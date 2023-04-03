法甲｜PSG主場兩連敗　美斯再度被噓　亨利一個巧妙比喻形容處境

撰文：趙子晉
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當美斯（Lionel Messi，又譯梅西）領阿根廷贏得世界盃後，受萬人景仰，彷如為球王之位正名，但美斯在法國的遭遇又是另一回事。
巴黎聖日耳門周日（2日）深夜主場出擊對里昂，美斯再度被噓，PSG更以一球不敵對手。法國名宿亨利直言，美斯不應留在PSG，並應該回到巴塞隆拿的懷抱。

法甲班霸巴黎聖日耳門主場對里昂，基利安麥巴比與美斯擔正領軍，可惜全場16次攻門皆未能射破對手大門，反被里昂的巴高拿（Bradley Barcola）在56分鐘一箭定江山，PSG主場吞下兩連敗。縱然如此，PSG依然以66分高踞法甲榜首，以6分領先次席的朗斯。

即使美斯受萬人景仰，但部分PSG球迷卻有另一種想法。當PSG主場公布兩軍正選名單時，大螢幕上出現美斯的名字，球場出現了噓聲，美斯已經並非首次在PSG主場被喝倒彩。球賽結束後，美斯未有向現場球迷致意，逕自走回更衣室。

美斯被噓　舊隊友抱不平　一個比喻形容處境

美斯再度在王子公園球場被噓，法國名宿兼舊隊友亨利也為對方抱不平，更說出他的主觀願望，「聽到噓聲時，這太令人尷尬了，你總不能噓自己球隊最好的球員，他不論在法甲及歐聯都交出亮眼數據。我個人希望美斯回到巴塞，在魯營掛靴，我相信這是對足球世界的最好結局。」

亨利更以一個比喻來形容美斯在PSG的處境，「美斯在阿根廷是頭號領袖，每一名隊友也願意為他拼命。相反，他在巴黎就不一樣，這裏就像有3個管弦樂團，麥巴比﹑美斯及尼馬也是指揮，每個人也有不同的比賽節奏。」

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亨利表示，「PSG三巨頭」就像3個管弦樂團的指揮，各有風格。（Getty Images）

巴黎聖日耳門主場吞下兩連敗，主帥加迪亞（Christophe Galtier）被受壓力，但他坦言會戰至最後，不會就此辭職。當他談及美斯時，加迪亞指球隊不能只是依賴美斯與麥巴比，「美斯今季為我們貢獻很多，但其他球員不能只靠他和麥巴比，其他球員需要付出更多，不能等待他們二人解決所有問題。」

PSG主帥加迪亞直言，球隊總不能全靠美斯及麥巴比解決問題。（路透社）
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