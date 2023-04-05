意大利盃｜盧卡古慶祝動作引發三張紅牌　賽後反擊受球迷種族歧視

本港時間周二（4日）深夜，祖雲達斯迎戰國際米蘭的意大利盃4強戰，雙方第一回合以1：1戰和，但兩隊這場並未有和氣收場。比賽末段雙方因一次入球慶祝而爆發衝突，球證更是在4分鐘內出示3張紅牌。

而今次事件主角盧卡古（Romelu Lukaku），在賽後通過發言人抨擊事件，稱自己受到主場球迷歧視，形容被球證罰出場是「懲罰受害者（punish the victim）」。



雙方在比賽前中段均有不少破門機會，但一直未能打開局面，直至比賽第83分鐘，才由古達度（Juan Cuadrado）為祖雲達斯先開紀錄。

不過領先的「斑馬軍團」卻在補時階段功虧一簣，基爾臣比爾馬（Gleison Bremer）在禁區內犯手球被判罰12碼，盧卡古主射疾步破網，在95分鐘助國際米蘭追和至1：1，並在入球後做出敬禮和示意閉嘴的慶祝動作。

盧卡古憑十二碼追平後向着觀眾席慶祝。（Getty Images）

可是祖雲達斯的球員在其慶祝時立刻圍上前去，雙方互有口角，其中古達度更跑向球證投訴，其後球證向盧卡古出示第二張黃牌，將其驅逐離場，隨後再與古達度互有肢體衝突。

英國《太陽報》、《每日鏡報》等媒體都報道，球證是因為他「過度慶祝（excessive celebration）」而出示第二張黃牌。然而這個慶祝動作，盧卡古已不是第一次做，沒有任何敏感之處，他最初也沒有參與到雙方球員的衝突之中。

比賽結束後，古達度與國際米蘭門將漢丹奴域（Samir Handanovic）出現口角並互有肢體推撞，繼而雙雙被紅牌罰離場，兩隊再次爆發大規模衝突。

漢丹奴域（中間最高）與古達度（右面白衣）亦因衝突而被罰離場。（Getty Images）

國米主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）在賽後訪問時表示，盧卡古的慶祝動作被誤解，「他總是那樣慶祝。」

盧卡古在上月24日為比利時入球後，亦有做出同樣慶祝動作。（Getty Images）

據Goal.com報道，在盧卡古射12碼前及入球後，主場球迷區不斷發出猴子叫聲及模仿猴子的動作，而他的慶祝動作亦被認為是向主場球迷反擊說讓他們「閉嘴」。

賽後盧卡古透過代表Roc Nation發表聲明：「今晚祖雲達斯球迷在都靈向盧卡古作出的歧視行為極其卑劣，這不能被接受。」

「盧卡古在比賽末段獲得一次12碼。在他主射之前、途中以及之後，都受到充滿敵意及令人作嘔的歧視行為。」

觀眾席有球迷模仿猴子的動作和叫聲：

「盧卡古用他以往的方式慶祝入球，球證的反應是給予他一張黃牌。祖雲達斯應向盧卡古道歉，同時我亦期望賽會立即譴責這群祖雲達斯球迷。」

「意大利當局必須利用今次機會打擊歧視行為，而不是懲罰受害者。我相信整個足球界亦會有同樣看法。」

施蒙尼恩沙基坦承次回合失去盧卡古和漢丹奴域這兩名關鍵球員相當不幸，「從我角度來看，就是一名球員入球、慶祝，然後一切就這樣發生了。」

「這次事件沒有人希望它發生，而比賽直至94分鐘前， 一切都非常公平和良好。」這名教練補充道。

今次雙方戰成1：1平手後，次回合會回到國際米蘭主場作賽，晉級者將會在決賽面對克雷莫納和費倫天拿之間的勝者。