C朗又梅開二度　左腳轟精彩入球　名嘴抽水嘲諷曼聯坦赫格｜足球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）帶領的艾納斯，今仗面對沙特阿拉伯超聯倒數第2的亞達禾（Al-Adalah FC）隨即大開殺戒，C朗本人更梅開二度，助球隊以5：0兵不血刃拿下三分。



比賽第36分鐘，艾納斯的艾阿米利（Abdulelah Al-Amri）在禁區內被侵犯，球證在查看VAR後判罰十二碼，主射的C朗拿度操刀中鵠，在40分鐘率先為艾納斯打開紀錄。

入球後的C朗在場邊做出招牌式慶祝動作，並與隊友相擁。

換邊之後，塔利斯卡（Talisca）在55分鐘遠射射成2：0；這名巴西球員在66分鐘傳球予C朗，後者在禁區左側突然加速擺脫防守球員後，左腳勁抽遠柱得手，將優勢拉開至3：0。

這記入球甚有他當年巔峰時期風範，相關影片亦在網上瘋傳。有支持C朗的Twitter寫道：「史上最偉大的逆足（非慣用腳），在這場美好的比賽裏。第156記逆足入球，史上最佳。」

而當日與C朗作出「爆炸性訪問」而導致他離隊的名嘴摩根（Piers Morgan），亦在Twitter上轉發這記精彩入球，並寫道：「這證明坦赫格（Erik ten Hag）用韋格賀斯（Wout Weghorst）來取代他，是足球史上最糟糕的決定之一。」

摩根的這番言論或許有所爭議，但其中一名球迷的留言，相信會更受大家認同，「看到他在沙特阿拉伯超聯過得更開心，這對我來說已很足夠。他為我們帶來足夠多的快樂和話題性。一位偉大的足球員。」

之後塔利斯卡與後備上陣的耶哈耶（Ayman Yahya）再錦上添花，最終助艾納斯作客以5：0大勝亞達禾。

38歲的C朗自11月離開曼聯來到沙特阿拉伯後，球會各項賽事上陣10場攻入11球並貢獻2個助攻，場均直接參與入球高達1.3個。

C朗拿度攻入第2球後，在場邊做出近期經常出現的祈禱慶祝動作。（C朗Twitter）

包括之前國際賽代表葡萄牙對列支敦士登及盧森堡，C朗連續3場比賽梅開二度。

C朗賽後在個人社交網站上激勵隊友：「出色的團隊表現——我們持續不斷前進」。

艾納斯目前在積分榜排名第2位，落後榜首的伊蒂哈德1分。