英超｜英球證組織向白禮頓道歉承認誤判　對熱刺漏吹三笘薰12碼

白禮頓周六作客熱刺的英超賽事，因多次出現爭議判決而成為球迷熱話。

據多間英國媒體報道，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）已就這場比賽漏判12碼而向白禮頓會方道歉。



英國廣播公司（BBC）、天空體育等媒體報道，擔任PGMOL首席球證總監的退役球證韋比（Howard Webb）向白禮頓承認他們漏判了一球12碼並道歉，也解釋球證在賽事中的判決過程。

當時熱刺守將賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg）在禁區內踩到白禮頓的翼鋒三笘薰，不過後者倒地後，球證卻揮手示意比賽繼續，而當時雙方比數正處於1：1。事隔不久哈利卡尼（Harry Kane）為熱刺射入致勝一球，助球隊以2：1擊敗「海鷗」。

三笘薰在禁區內被賀積查治踩跌，但並未判罰12碼。（Youtube截圖）

據天空體育報道，PGMOL在聲明中承認錯判：「關於白禮頓和熱刺的比賽，PGMOL已和球會就上述比賽發生的一些情況聯絡。在那次對話中，PGMOL承認三笘薰在下半場沒能獲得12碼是一次誤判。這場關鍵比賽所發生的事件，將會依照我們正常程序作出審查。」

此外，該場比賽白禮頓亦慘食兩次「詐糊」，三笘薰和韋碧克（Danny Welbeck）的入球都因手球在先而被VAR判決為無效。報道指出，白禮頓要求PGMOL進一步解釋事件，他們對該場比賽有兩個入球被取消而感到失望。

白禮頓在該場比賽有兩個入球因手球在先而被取消，其中一球來自三笘薰。（Getty Images）

落敗的白禮頓跌至第7位，與第4位的曼聯有10分之差，跟第5位的熱刺則距離7分，今季想要爭奪歐洲賽席位的希望隨之變得艱難。

若白禮頓這場取勝，他們則會排在第6位，且只落後熱刺1分。如今情況可謂差天共地。

而且諷刺的是，這已是PGMOL今季第3次因誤判而向白禮頓道歉。第一次是1月29日對利物浦一役中，紅軍中場法賓奴（Fabinho）的一次粗野攔截沒被判罰紅牌；第二次是2月11日對水晶宮的比賽裏，VAR畫錯越位線而錯誤取消白禮頓的入球，而該場比賽雙方以1：1打和。