英超｜孫興慜轟100球成亞洲第一人　悼離世祖父　寄語後輩信自己

熱刺的韓國球星孫興慜在周六（8日）的英超主場對白禮頓，以一球「世界波」打開紀錄，最終熱刺贏2：1，孫興慜的入球也成為他在英超的第100個入球，成為首位亞洲球員完成這項壯舉。

他賽後透露自己近幾周失去親人，並不易過，同時寄語亞洲球員必定要相信自己。



孫興慜對白禮頓一記招牌式的在禁區頂偏左位置起腳，皮球彎入遠柱死角，令在英超效力第七季的他攻入個人第100個英超入球，成為英超史上第34人、更是首位亞洲球員達到這項里程，入球數排名英超史上第33位；事實上，英超史上的次席亞洲射手，已要數到朴智星（19球）。

孫興慜以一球世界波作為自己在英超的第一百個入球。（Getty Images）

英超史上亞洲球員入球數Top6：

1. 孫興慜（熱刺/現役） 100球

2. 朴智星（曼聯/已退役） 19球

3. 寄誠庸（史雲斯、新特蘭、紐卡素/現效力FC首爾） 15球

4. 岡崎慎司（李斯特城/現效力比甲聖圖爾登） 14球

5. 李青龍（保頓、水晶宮/現效力蔚山現代） 8球

6. 三笘薰（白禮頓/現役） 7球



英超賽會同時公布他另外四項冠絕聯賽史上亞洲兵的數據，包括：上陣次數（260次）、帽子戲法數（3次）、助攻數（50次），同時是史上唯一來自亞洲的英超金靴。

孫興慜入球後一度雙手指天，他賽後解釋：「在英超入到100球是一件大事，我很激動，因為我的祖父早前離世了，過去幾個星期我很難過，我想將入球獻給他。」

孫興慜入球後雙手指天，原來是要獻給離世不久的祖父。（Getty Images）

作為公認的現役、甚至是史上最佳的亞洲足球員，孫興慜也意識到自己的責任：「我希望所有亞洲球員——尤其是韓國的球員——看到我這項成就，也會相信自己能做得到。這對亞洲（足球）來說是好事，我也會肩負起這項重責，希望作為一個好榜樣去幫助年輕球員們，我希望他們相信作為亞洲球員，來到英超也能交出精彩的表現。」

同樣來自亞洲，三笘薰賽後與孫興慜擁抱：

對比起前幾季，孫興慜今季的表現似乎比較沉寂，他也坦承：「有時在一季出色的表現後，我們總是預期下一季也能一樣精彩，但這也會帶來更大壓力，我也會因此而困擾，我也不完美，所以我會去探討自己的弱點去看看有什麼能改善。」

英超社交網頁亦上載孫興慜10個精彩入球：