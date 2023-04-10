英超｜阿仙奴捱打靠蘭斯達爾保和局　補時47秒內獻兩神救

英超榜首阿仙奴周日（9日）作客利物浦賽和2：2，各得1分。縱然兵工廠曾經領先兩球，但下半場捱打，末段幸好有蘭斯達爾把守最後一關，完場前補時階段不足1分鐘連救兩險球，助阿仙奴保住1分。



當阿仙奴領先至兩球時，利物浦反撲，加快節奏，隨即由沙拿追回一球，兵工廠似乎招架不住，下半場大部分時間捱打，即使法明奴末段頭槌建功，但阿仙奴今仗有分落袋，多得門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。

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蘭斯達爾為阿仙奴把守最後一關。（路透社）

蘭斯達爾補時47秒兩救險球

利物浦在下半場氣勢如虹，已製造多次埋門機會，沙拿近門起腳被蘭斯達爾擋出。紅軍的攻勢愈來愈入肉，紐尼斯接應沙拿傳送再單刀起腳，幸好蘭斯達爾及時出迎封位，惟這名阿仙奴門將其後都無法阻止失球，被法明奴頂破大門。

阿仙奴被追成2：2平手後，更有機會連1分都無法袋走，沙拿在補時階段禁區內大位熨射，皮球省中人再稍稍改變方向，蘭斯達爾打醒12分精神飛撲救出。紅軍的攻勢未完，干拿迪小禁區近門頭槌，蘭斯達爾再一次在白界線前神勇撲出，短短47秒連獻兩個關鍵撲救，助阿仙奴力保和局。

阿仙奴仍然以73分高踞聯賽榜首，以6分領先曼城，但「藍月亮」踢少一場，加上兩軍在本月底將再度碰頭，如今兵工廠失分，令該場「6分波」更關鍵。

干拿迪最後一擊的近門頭槌，蘭斯達爾同樣從白界線前擋出。（路透社）

蘭斯達爾：1分總好過無

阿仙奴爭冠路上，1分都不能少，蘭斯達爾今仗連番神救，對球隊十分重要。這名英軍門將直言，有分落袋是不幸中之大幸，「我們今仗受壓近35分鐘，利物浦佔上風，我們有不少機會全失3分，幸好保得住1分，畢竟1分總好過0分，至少我的表現能夠幫到球隊。」

阿仙奴主帥阿迪達當然盛讚蘭斯達爾，並直言爭冠就是需要這些意想不到的時刻，「爭標路上，我們必須要門將有好表現，就如艾利臣為利物浦做的一樣，這些門將的奇妙時刻，加上前場球員的好表現，對我們十分重要。」

即使兵工廠在兩球領先下，未能全取3分，但阿迪達保持正面，坦言每一天也是考驗，已沒有時間後悔，如今要專注下場對韋斯咸的聯賽。