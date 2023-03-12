日韓兵齊閃耀歐洲　三笘薰孫興慜以外還有他們　一人獲譽最佳中堅

兩大亞洲球星三笘薰及孫興慜在周六（12日）的英超中，分別獲得助攻及入球，不過本周除了他們兩位，尚有其他在歐洲交出好表現的亞洲球員，周日（12日）晚西甲更會上演日韓近代「神童」的對決。



效力白禮頓的三笘薰延續好表現，他在作客列斯聯的賽事雖然沒有入球，暫未超越岡崎慎司和香川真司的英超球季入球紀錄（6球），但他仍以頭槌助攻予麥亞里士打，最終「海鷗」2：2賽和列斯聯，獲得一分，是他今季19場上陣以來的第3次助攻；而今季狀態反覆的韓國球星孫興慜，則在主場賽事於諾定咸森林身上入球，助熱刺以3：1獲勝，這也成為他今季第6個英超入球，繼續朝連續七季英超入球雙位數的目標進發。

除了兩位人氣日韓球星，今周也有其他旅歐的日韓球員在各自球隊交出好表現，其中拿坡里在意甲2：0擊敗阿特蘭大，在榜首已領先18分之多，距離自1989/90球季後再奪意甲冠軍又近一步，韓籍中堅金玟哉就深獲球隊主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）讚賞：「他每場比賽都能做出20種難以置信的事，對我來說，他是世界上的最佳中堅，當他持球起跑，他總能在5秒內便進入對手的禁區。」

不過金玟哉在對阿特蘭大一戰疑小腿受傷而退下火線，正是世界盃期間困擾他的傷患，不過史巴列提輕描淡寫道：「他沒事，我叫他不要胡思亂想，因為翌日他就要再訓練了！」他其後再補充，金玟哉應可如常在周三歐聯16強次回合對法蘭克福上陣。

金玟哉身高1.9米，但擁有過人速度及技術。（Getty Images）

日本代表方面，亦有古橋亨梧繼續在些路迪發熱發亮，這位日本射手在蘇格蘭盃8強對赫斯建功，助些路迪以3：0大勝打入四強，朝今季第二個盃賽冠軍進發，早前些路迪在聯賽盃決賽，正是由古橋攻入兩球，以2：1擊敗格拉斯哥流浪封王；他同時也射入個人今季在球會的第26個入球，距離他為自己定下的30球目標只有4球差距。古橋目前也以20球在蘇超射手榜領先，表現大勇。

古橋亨梧有望成為今季蘇超神射手。（Getty Images）

周日尚有一場「日韓對決」——西甲的馬略卡主場對皇家蘇斯達，意味日本球星久保建英將會迎戰韓國中場李康仁，兩人均是隊中的正選，繼去年一同效力馬略卡後，今次化友為敵正面交鋒，令人期待。

馬略卡也不放過宣傳機會，在Twitter分享了兩人的訪問，李康仁和久保建英同樣在2001年出生、也是自小已分別到華倫西亞和巴塞隆拿受訓，去年一同在馬略卡落班，到今季分道揚鑣。久保在訪問中表示初到西班牙時，本來不知道有同齡的亞洲球員也在西班牙，因此兩人相識後很快便成為好朋友，李康仁則透露：「我們都是隊內年紀最小的一個，我們總是在一起、關係很親密。」