港足再負大馬安達臣嘆老毛病仍在　金判坤：香港年輕球員有將來

香港足球代表隊周二（28日）晚作客不敵馬來西亞，是自雙方去年6月交手後再吃敗仗。主教練安達臣就認為，雖然結果相同，但港隊已經比上次有進步。

香港01記者袁志浩 馬來西亞新山直擊



港隊在3月國際賽期不勝，先在主場佔盡優勢下打和新加坡，再作客負馬來西亞，主教練安達臣重申把握力是球隊眼前最大問題。「馬來西亞是強隊，雖沒太多機會，但最重要是有懂入波的前鋒。我們今日有7至9次機會，但總讓人感覺在苦苦掙扎。」有馬拉記者提及安達臣曾是德甲神射手，應可向球員傳授射門技術，他卻稱自己只是代表隊教練，無法每日跟球員交流，「球會更容易去做（改善技術）。」

港隊今仗有不少起腳的機會，惟還是未能轉化成入球。（袁志浩攝）

繼去年6月作客馬來西亞輸0：2後，港隊今日再落得同一命運，但安達臣指大馬早段已領先兩球，加上擁主場優勢，「他們下半場更易踢，只是在等我們進攻，其實也沒有很多攻勢。」他強調，港隊上次與大馬交手，球員仍因疫情而停操停賽多時，而今次球員對戰術有更多認識，表現令他更滿意。「球員今天令對手踢得艱難，他們更用力奮鬥、在更高位防守，也創造了更多機會。」

雖然港隊敗予馬來西亞，但安達臣認為麾下表現不俗。（袁志浩攝）

「若果早段有運的話，我們先開紀錄，結局就會不一樣。始終在大馬作客很難踢，不是很多隊能在這裏贏波，我們會把經驗及信心帶下去。」

至於「倒戈」的大馬主帥金判坤，形容對港足兩連勝是「十分高興」的結果，他指在這兩場比賽中，港隊球員都盡了最大努力，「我認為他們做得很好，很多球員仍年輕，他們是有未來的。」

港足和大馬本來有機會在9月再碰頭，但現在未必成事。（袁志浩攝）

最後，安達臣透露已「回禮」邀請大馬於9月份訪港友賽，對方初時答應，但現時又似乎另有計劃。對此金判坤回應，大馬計劃9月份到海外比賽，香港是潛在對手之一，「但我們已經對過兩次了。」