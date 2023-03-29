港足︱黃洋指失兩球「不是港隊風格」　茹子楠見證變化：更有信心

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊去年6月友賽馬來西亞，是安達臣上任後的第一場正式賽事，相隔9個月，港隊以同一比數敗予同一對手，但這位明言要逼搶、踢得具侵略性的教練，為球隊帶來了什麼變化？
香港01記者袁志浩　馬來西亞新山直擊

在中鋒安永佳受傷下，港足今場對馬來西亞，主教練安達臣派遣傑志翼鋒潘沛軒作最前點，他用「投資」去比喻此舉，相信對方有與眾不同的特質，「他能創造一些東西，壓逼也不錯，夠快、肯努力。他很年輕，會是我們將來重要的球員。」

潘沛軒今仗錯失大好入球機會。（袁志浩攝）

22歲的潘沛軒上半場單刀射斜，錯失黃金機會，他承認自己埋門差、對抗性仍不足，要繼續努力，「今場很可惜，自己單刀那球也有點失望，應該是很容易處理的，回到球會會做多點練習。」

曾因紀律問題被禁入選港隊一年，潘沛軒獲解禁後即獲徵召、上演處子戰、再正選踢足90分鐘，他坦言一切來得突然，「本身以為只是讓我學習，會很少出場時間，但安永佳受傷令我有機會，所以我想好好把握，向球迷、教練表現到我想踢大港腳。」

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茹子楠（圖）和黃洋是港足兩場友賽中，唯二踢足的球員。（袁志浩攝）

在港隊一年內跟馬來西亞對壘的兩仗中，黃洋跟茹子楠是唯二均擔任正選的球員，「大哥」引述教練團稱，今場比賽過程、內容，都可見港隊跟大馬收窄了距離，只是兩記失球未達要求，「這不是我們風格的行為，做好防守先可再做下一步去提升埋門。不過，我們目的是每次友賽都有進步，這樣才能好好準備亞洲盃決賽周。」

黃洋認為港隊一直有進步。（袁志浩攝）

至於茹子就認為，港隊正選名單比起上仗輪換了8人，尤其防線「面目全非」，「教練也知道我們是『新夾』，（默契）有少少不熟悉，這方面要改善，或多點提場。」不過，他指出港隊今場不再過於被動，且與大馬踢成均勢，是明顯的變化。「感覺上更有信心，跟了他（安達臣）大半年，慢慢熟悉踢法，多了比賽經驗，自然累積了信心。」

距離明年亞洲盃決賽周只餘10個月，港隊下次友賽要待6月中旬的國際賽期，屆時或有更多入籍兵亮相，且看又會為港足帶來怎樣的改變。

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